Weichenstellung in der Alpenrepublik

Weichenstellung in der Alpenrepublik

Nach dem Bruch der rot-schwarzen Koalition wählen die Österreicher ein neues Parlament. In Umfragen führt die konservative ÖVP mit dem 31-jährigen Außenminister Kurz.

Österreich wählt

Eine Sendung von Stephan Oszváth, Andrea Beer und Clemens Verenkotte, Korrespondenten im ARD-Studio Wien

Rund 6,4 Millionen Österreicher wählen am 15. Oktober ein neues Parlament. Nach dem Bruch der rot-schwarzen Koalition sind sie vorzeitig zur Stimmabgabe aufgerufen. Favorit in den Meinungsumfragen ist die konservative ÖVP mit ihrem Chef, dem 31 Jahre alten Außenminister Sebastian Kurz an der Spitze. Er wirbt mit dem "Willen zur Veränderung" - und spricht sich unter anderem für eine restriktivere Politik gegenüber Zuwanderern aus.

Koaliert die ÖVP mit der rechten FPÖ?

Bundeskanzler Christian Kern hat angekündigt, dass er in die Opposition gehen werde, falls seine SPÖ nur zweitstärkste Partei werden sollte. Möglicher Koalitionspartner für die Konservativen wäre dann die rechte FPÖ. Eine Koalition mit ihr hat Kurz im Wahlkampf nicht ausgeschlossen.