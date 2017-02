Stand: 10.02.2017 15:19 Uhr

Wie wär's mit einer Wiedergeburt als Topmodel?

Es ist wieder soweit: Auf ProSieben wird "Germany's next Topmodel" gesucht. Die Fernsehzuschauer zu Hause haben die Wahl, die Teilnehmerinnen in der Heidi-Klum-Show zu beneiden oder zu bedauern. Und einige fragen sich sogar: Schaffe ich es vielleicht auch selbst irgendwie in den Topmodel-Olymp?

Eine Glosse von Ulrike Ufer, NDR Info

Das Verhältnis zwischen einem Topmodel und mir lässt sich mathematisch ziemlich korrekt ausdrücken - das Topmodel ist genau halb so alt wie ich. Dafür wiege ich bummelig pummelig doppelt so viel. Und auch bei den - neudeutsch - Soft Skills lässt sich zur Relation zwischen Topmodel und Durchschnittsredakteuse feststellen: Ein Topmodel hat außer Hunger keine Gefühle, keine schwachen Momente. Ich schon. Und das nicht nur vor dem Regal mit süßer Quengelware an der Tankstelle kurz nach Mitternacht.

Und dann kommt der schwache Moment ...

Wenn schon Topmodel, dann Claudia Schiffer NDR Info Auf ein Wort Autor/in: Ulrike Ufer Nun kämpfen sie wieder um den Titel "Germany's next Topmodel". Ulrike Ufer macht sich in ihrer Glosse Gedanken über wahre Topmodels - und eigene Chancen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Nein, in meinen wirklich schwachen Momenten male ich mir aus, ich wäre selbst Topmodel. Aber natürlich möchte ich keine namenlose und austauschbare Kampagnengöre wie diese vermeintlichen Spitzen-Exemplare sein, die nachts auf kalten Hartschalen-Wartesesseln in zugigen Flughafenhallen kauern. Und die schlotternd den Tag verfluchen, an dem sie das erste Mal "Heidi Klum" gegoogelt haben.

Tatsächlich habe ich längst einen mathematisch wie moralisch korrekten Deal mit Gott, Buddha oder wer auch immer da konkret zuständig ist: Wiedergeboren werde ich demzufolge mit Körper und Antlitz seines göttlichen weiblichen Wiedergängers, also mit der Hülle eines konkret benennbaren tatsächlichen internationalen Topmodels - als Claudia Schiffer. La Clodia, wie Karl sie unverdrossen nennt. Also der Lagerfeld Karl. Der von Chanel, der.

An "La Clodia" führt kein Weg vorbei

Mag sein, dass die Kandidatinnen aus Heidis Alm-Öhi-Show die Teenies dieser Tage beeindrucken und die minder selbstbewussten Minderjährigen zuhauf in die Magersucht jagen. Aber wer kennt wirklich ihre Namen? Wer weiß noch tatsächlich, wer da wann welche Runde erreichte oder für wen es heute warum kein Foto gab? Eben.

La Clodia hat dagegen ganze Generationen - nicht nur von Deutschen, sondern von Mitteleuropäerinnen - nachhaltig traumatisiert. Allein dieses Stupsnäschen! Matt gepudert auf jedem relevanten Cover dieser Welt! Auch mit 40+ noch rank auf der Berlinale. Und dann hat sie sich noch einen britischen Filmproduzenten geangelt. Der auch noch von Landadel sein soll. Und mit dem sie in London lebt. Mit einem Hubschrauber-Hangar voller Klamotten - ungelogen, von La Clodia selbst bestätigt. Ihr mittleres zweistelliges Millionenvermögen ist dagegen nur geschätzt.

Das ist die Referenz für jede eitle Bundesbürgerin. Also für jede. Bis heute. Mathematisch korrekt ausgedrückt läuft die Relevanz der Heidi-Mädels dagegen gegen null. Genau wie meine Chancen auf eine Wiedergeburt als Claudia Schiffer.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 10.02.2017 | 18:25 Uhr