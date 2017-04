Stand: 03.04.2017 16:12 Uhr

Wenn ein Maskottchen den Schiri mimt ...

Verkehrte Welt beim Bundesligaspiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Ährwin, das Vereinsmaskottchen der Gelsenkirchener, zeigte dem Schiedsrichter Felix Zwayer ganz frech die Rote Karte. Dessen Reaktion war wie die vieler Profis nach einem Platzverweis: verständnislos.

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Fußball ist schon eine ganz schön ernste Sache. Gerade im Revierderby auf Schalke gegen Dortmund geht es buchstäblich ums Überleben. So ein bisschen wie beim Derby zwischen Werder und dem HSV oder beim Hamburger Lokalderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV, falls die sich noch einmal in derselben Liga wiederfinden sollten.

Nach dem Spiel wird's hitzig

Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Diese grundrichtigen und lange Zeit nicht zu widerlegenden Sätze von Sepp Herberger müssen wir nach diesem Wochenende in völlig neuem Licht beurteilen. Denn auf Schalke ging es erst nach dem Abpfiff so richtig zur Sache. Als nämlich Maskottchen Ährwin, mit riesiger Nase unter knapper blau-weißer Kappe - am Sonnabend dem Schiri aus Berlin die Rote Karte zeigte. Die hatte auf dem Rasen gelegen, Ährwin dachte, die heb' ich mal auf und gebe sie zurück - und Ährwin dachte auch, naja, nach dem Spiel ist nach dem Spiel und vor der Dusche, da kann man mal lustig sein und zeigte sie dem Schiedsrichter, also hielt sie ihm vor die Nase. Ein lässiger Witz, eigentlich. Diesmal aber nicht, schließlich war Revierderby, und da dauert ein Spiel viel länger als 90 Minuten, zumindest der Ärger dauert länger. Der Schiri zumindest war beleidigt, ein anderer forderte eine Sonderkommission, das Sportgericht sollte angerufen werden - weil so was mit der Roten Karte eben nicht geht!

Wer Rote Karten nachmacht oder sie in Umlauf bringt ...

Weil das eben auch gar nicht die echte Rote Karte war, sondern eine Zweitkarte sozusagen, die ein Zuschauer auf den Rasen geworfen hatte, eine Fälschung sozusagen - und hier nähern wir uns dem Tatbestand. Wer Hoheitszeichen wie Rote Karten nachmacht oder nachgemachte Rote Karten in Umlauf bringt, kann mit bis zu ... na, Sie wissen schon, 20 Jahren Kreisklassen-Dauerkarte bestraft werden. Entschuldigt, liebe Kreisklassen-Fußballer, ich schätze euch und euren Sport sehr, aber das passte gerade so gut.

Also Straftat, Schiri sauer, Ährwin mehr als überrascht. Nach dem Spiel ist eben auch vor dem Spiel, wieder Sepp Herberger, aber das nur nebenbei, und nach einem 1:1 ist ein nächstes Spiel ohne Frage notwendig.

Ährwin wäre also fast vor Gericht gelandet. Die Welt kann gar nicht so schlimm in Unordnung sein, wie es in den vergangenen Monaten häufig erschien, wenn sich ein Sportgericht mit Ährwin befasst. Alles hat doch sein Gutes.

Am Ende ist jetzt eine Ermahnung für Ährwin herausgekommen. Mach' das nicht noch mal!, hat der Kontrollausschuss des DFB geurteilt. Weise Worte an ein Fußball-Maskottchen. Ganz im Sinne von, naja, wieder Sepp Herberger: Eine gewisse Deckenbeleuchtung sollte da sein. Aber nicht so viel, dass das Stroh im Kopf lichterloh in Flammen aufgeht.

