Stand: 14.07.2017 17:46 Uhr

Wenn Worte ungefiltert fließen ...

Und wieder tritt Donald Trump in ein Fettnäpfchen: Beim Treffen mit den Macrons in Paris machte der US-Präsident eine flapsige Bemerkung über die Figur der französischen First Lady. Musste das sein?

Eine Glosse von Claudia Sarre, NDR Info

Oh my God, Mr. President. Ein Fauxpas allererster Güte auf dem internationalen Parkett. Besser beziehungsweise schlimmer geht's wohl nicht! "You are in such a good shape" ("Sie sind in so guter Form") - mit diesen Worten begrüßt man bei einem Staatsbesuch doch nicht die First Lady Frankreichs. Und wenn man noch so überrascht ist, wie zierlich und gut die Gattin des französischen Präsidenten Emmanuel Macron aussieht.

Fremdschämen ist angesagt

Trumps Bemerkungen über Madame Macron NDR Info - Auf ein Wort - 14.07.2017 18:25 Uhr Autor/in: Claudia Sarre Mit einem Kompliment für Brigitte Macron hat US-Präsident Donald Trump wieder einmal nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Claudia Sarre bittet in ihrer Glosse auf ein Wort.







Wieder einmal schwallte es ungefiltert heraus aus dem Munde von US-Präsident Donald Trump. Und wieder einmal dominiert beim Beobachter nur ein Gefühl: fremdschämen! Insbesondere weil der Präsident seine peinlichen Worte auch noch mit Gesten unterstrich, die die Formen von weiblichen Hüften andeuteten. Begleitet von einem anerkennenden Nicken in Richtung von Emmanuel Macron - sozusagen von Mann zu Mann - und dem Kompliment "beautiful". Wunderschön, Ihre Frau!

Was Donald Trump eigentlich meinte, war: Wow, Mr. Macron! Ihre Frau hat sich echt gut gehalten für ihr Alter. Sie ist ja schon 64 - und Sie sind ja erst 39. Dafür sieht sie ja noch richtig gut aus.

Dass Donald Trump nicht der Inbegriff von Feinfühligkeit ist, weiß mittlerweile jeder. Aber dieser Rambo-Stil, dieses Macho-Gehabe, dieses taktlose Raushauen von Plattheiten im Umgang mit Frauen, das ist wirklich unerträglich. Gut, nicht jeder Staatsmann hat den umwerfenden Charme und die Eleganz eines Barack Obama, aber ein bisschen mehr Grandezza auf dem internationalen Parkett, das müsste doch möglich sein.

Ein Macho-Spruch nach dem anderen

Im Prinzip hat die Präsidentengattin Brigitte Macron im Pariser Invalidendom noch mal Glück gehabt. Donald Trump hat ja schon ganz andere Macho-Sprüche abgelassen. Über eine amerikanische Fernseh-Moderatorin urteilte er unlängst, sie würde nach einer Schönheitsoperation aus dem Gesicht bluten. Selbst über Tochter Ivanka sagt er einmal: "Wäre sie nicht meine Tochter, würde ich sie vielleicht daten." Der Tiefpunkt waren wohl seine sexistischen Äußerungen vor ein paar Jahren: sein berühmter "locker room talk"- Männergespräche in der Umkleidekabine. "Du musst den Frauen einfach nur in den Schritt fassen" - "Just grab them by the pussy, you know."

Seine Ehefrau Melania scheint dieses Benehmen nicht zu stören, sie gefällt sich in der Rolle der fotogenen stillen Begleiterin. "Arm Candy" wird sie in den USA genannt - das süße Anhängsel des Präsidenten.

Wirklich schade allerdings ist, dass Präsidentengattin Brigitte Macron beim Staatsbesuch in Frankreich so taktvoll war. Wäre es nicht wohltuend gewesen, wenn sie Donald Trump höflich, aber bestimmt in die Schranken gewiesen hätte - um dem Präsidenten der Vereinigten Staaten endlich mal gute Manieren beizubringen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 14.07.2017 | 18:25 Uhr