Stand: 07.11.2017 15:40 Uhr

Warum die Norddeutschen so glücklich sind

Die Menschen im Norden - speziell die in Schleswig Holstein - sind erneut die glücklichsten in ganz Deutschland. Und das trotz des Wetters. So steht es geschrieben im neuen Glücksatlas, den die Deutsche Post jährlich veröffentlicht.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Es ist ja jedes Jahr das gleiche Bild in meiner schleswig-holsteinischen Heimat. An irgendeinem unserer sonnigen Novembertage sitzt man kurzärmlig auf dem Balkon, denkt sich nix weiter, und dann auf einmal dieser allgemeine Jubelschrei. Menschen liegen sich in den Armen, Konfetti mischt sich unters fallende Herbstlaub, Korken knallen, und man weiß sofort: Aha, der neue Glücksatlas ist da, und wir sind wieder mal Herbstmeister des Wohlbefindens.

Den Rest des Tages tanzen wir dann auf den Dorfstraßen und lassen die sauren Heringe bis in die Puppen im Doppelkorn schwimmen. Können wir uns leisten, denn der Folgetag dieser Studie ist wie immer arbeitsfrei.

Okay, das war jetzt vielleicht eine Idee zugespitzt. In Wahrheit nimmt der Schleswig-Holsteiner das Ergebnis mit der gleichen Selbstverständlichkeit entgegen, wie der FC Bayern München die Meisterschale, wohl wissend, dass wir die Champions League im Glücklichsein ja doch wieder gegen die Skandinavier verlieren.

Das Glück bleibt dem Norden treu NDR Info - 07.11.2017 18:25 Uhr Autor/in: Detlev Gröning Die Menschen im Norden sind erneut die glücklichsten in Deutschland, trotz des Wetters. Das steht jedenfalls im aktuellen Glücksatlas. Detlev Gröning bittet auf ein Wort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Warum sich ausgerechnet die Deutsche Post im regionalen Seelenleben auskennt, liegt für den Laien auf der Hand: Letztlich ist es der Briefträger, in dessen Satteltasche sowohl nahendes Glück als auch heraufziehendes Unheil lagert: der duftende Liebesbrief, die strahlende Ansichtskarte, die ersehnte Nachnahme vom Erotikversand, aber eben auch das bedrohliche Behördensichtfenster aus Umweltpapier und die retournierten Bewerbungsunterlagen. Und spätestens nach dem Hundertsten Übergabe-Einschreiben oder drei Jahren "Grüne-Witwen-Viertel" im Zustellbezirk, weiß so einer im Detail, was unter deutschen Dächern los ist.

Tatsächlich ist es jedoch ein Umfrageinstitut, das Wirtschaftswissenschaftler und Stimmungskartograf Bernd Raffelhüschen die Daten zum korrekten Ausmalen der Befindlichkeitsgebiete liefert.

Dass der gebürtige Nordfriese selbst aus der Siegerregion stammt, verleiht ihm dabei vielleicht den Ruch des Heimschiedsrichters, aber Zahlen lügen nicht: Wo wir sind ist oben, aller atlantischen Tiefdruckgebiete zum Trotz. Das Wetter scheint es also nicht zu machen, denn erst auf Platz drei finden wir Baden und das klimaverwöhnte Markgräfler Land, mit dem uns der Plöger in den Tagesthemen ärgert, obwohl dort die Bundesjugendspiele aus Platzgründen ohne Weitsprung stattfinden, weil die Sieger bereits in der Nachbarregion landen.

Im Grunde können wir den Glücksatlas vom vergangenen Jahr einfach an der Wand lassen. Der Osten hat ein wenig aufgeholt, aber das fällt genauso unerheblich aus wie die Unterschiede übers ganze Land, aus dem wir Deutsche nicht unzufrieden hinauslächeln.

Und wer die Welt hinlänglich bereist hat, der weiß, womit wir insgesamt so glücklich sind: mit Recht!

Weitere Informationen Glücksatlas: Der Norden hat gut lachen Laut aktuellem Glücksatlas sind die Schleswig-Holsteiner wieder die glücklichsten Menschen in Deutschland. Und auch die übrigen Norddeutschen haben gut lachen. mehr mit Audio Anleitung zum Glücklichsein NDR 1 Welle Nord Glück scheint nur einen Wimpernschlag entfernt, aber doch auch irgendwie so unerreichbar weit weg. Wir verraten, wie Sie es einfangen und sogar behalten können. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 07.11.2017 | 18:25 Uhr