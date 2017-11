Stand: 13.11.2017 15:34 Uhr

Warum Wolfsburg links liegen gelassen wird

Und (fast) täglich grüßt das Murmeltier: Zum wiederholten Male ist ein ICE ohne Halt an Wolfsburg vorbeigefahren. Ereilt die VW-Stadt das gleiche Schicksal wie Bielefeld, das es ja angeblich gar nicht gibt? Oder ist es sogar der Beginn einer Verschwörung?

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Wo bitte ist Wolfsburg? Und was ist es? So etwa mag der Lokführer gedacht haben, als er mit hoher Geschwindigkeit und sorglos an Wolfsburg vorbeirauschte, ohne zu halten, wie im Fahrplan vorgesehen - und wie von dem einen oder anderen Wolfsburger wohl auch gewünscht. Zumindest soll auf dem entsprechenden Bahnsteig Unruhe entstanden sein unter denen, die ihr Wolfsburg möglichst schnell mit dem ICE verlassen wollten.

Bei Jim Knopf wäre das nicht passiert

Einfach am Bahnhof der Autostadt vorbeigerauscht - und das nicht zum ersten Mal. Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer wäre das nicht passiert. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Von Lummerland will ja auch keiner weg. Fragen Sie mal Frau Waas oder Herrn Ärmel ...

Furchtbar, aber bisher unbekannt?

Wolfsburg dagegen ist möglicherweise das neue Bielefeld, denn von Bielefeld wissen wir seit gut 20 Jahren, dass es überhaupt nicht existiert. Bielefeld ist nur vorgetäuscht, so die Kernthese der gleichnamigen Verschwörungstheorie. Stadtansichten von Bielefeld sind nur Camouflage, montiert aus Fotos weit entfernter Marktplätze beispielsweise.

Die Bielefelder, beziehungsweise die, die wir dafür halten, täuschen ihre Stadt nur vor, um etwas zu verdecken, das wahrscheinlich furchtbar, bisher aber unbekannt ist. Google Earth veröffentlichte vor einiger Zeit eine Luftaufnahme der Innenstadt Bielefelds, auf der nur Wald zu sehen war. Braucht es noch mehr Beweise?

Das Image ist beschädigt

Liebe Wolfsburger, ihr müsst jetzt stark sein. Bielefeld war gestern, ab jetzt ist es Wolfsburg, das es gar nicht gibt. Und mal ehrlich, ohne Euch jetzt zu nahe zu rücken: Es läuft doch auch nicht so richtig. VW, na ja, ihr wisst schon, verkauft immer noch gut, aber das Image hat doch deutlichen Schaden genommen während des Diesel-Skandals. Und mit dem schlechten Image fängt es an.

Und im Fußball macht euch Hannover gerade vor, wie man in der Bundesliga punktet und für Begeisterung sorgt. Ausgerechnet Hannover. Dort halten die Züge übrigens immer.

Von den Bielefeldern lernen

Liebe Wolfsburger, von den Bielefeldern zu lernen, heißt vor allem, Dickfelligkeit zu lernen. "Das gibt's doch gar nicht", so lautete das Motto der dortigen 800-Jahr-Feier. Ein schönes Motto für 800 Jahre Nichts. Wolfsburg, wie wäre es mit "Ich bin dann mal weg" als Slogan des kommenden Stadtfestes? Ich bin dann mal weg, falls der Zug anhält.

Ein Gespräch mit Jim Knopf und Lukas

Erst der Feinstaub, und dann kann man nicht mal in die Bahn umsteigen. Liebe Wolfsburger, dann zieht ihr eben zu Fuß aufs Land hinaus. Schön ist es dort schließlich, Wälder und Felder, der Elm, da wandert es sich so schön wie auf Lummerland. Und vielleicht kommen euch ja Jim Knopf und Lukas in ihrer Lokomotive Emma entgegen geschnauft und ihr sprecht mal mit den beiden - über zuverlässige Zugverbindungen und leidenschaftliche Lokführer. Was man eben so redet, wenn man im Elm wandert.

Die Wolfsburg-Verschwörung ist jedenfalls nicht mehr aus der Welt zu bekommen. Das gibt’s doch gar nicht! Für VW könnte immerhin auch noch ein neuer Slogan abfallen: "Autos wie aus dem Nichts"!

