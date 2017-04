Stand: 28.04.2017 11:56 Uhr

Walpurgisnacht oder: Um den Verstand gebracht

Jedes Jahr in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai wird vor allem im Harz die Walpurgisnacht gefeiert. Eigentlich ist sie ein traditionelles Fest, dessen Name sich von der heiligen Walpurga ableitet. Neuzeitlich ist sie aber auch einfach nur ein Anlass, um wieder einmal kräftig zu feiern.

Eine Glosse von Ulrike Ufer, NDR Info

Wenn um ihn herum alles zusammen kracht, flüchtet der Mensch ja gerne ins Obskure bis Okkulte. Das gilt für den mittelalterlichen Bewirtschafter einer pestgeplagten Scholle genauso wie für den urbanen Neuzeitler im Angesicht der gegenwärtigen Nachrichtenlage. Und als besonders gründlich in dieser Ausweich-Disziplin gilt ja sein jeweiliges Weib. Im Mittelalter endete das bei ungenügend umsichtigem Verhalten oftmals auf dem Scheiterhaufen.

Hauptsache, es gibt einen Grund zu feiern

Neuzeitlich kann der Hokuspokus aber ganz offen betrieben werden. Was schert es die Hexe 4.0, wenn sich der Gatte wundert und der Nachbar an die Stirne tippt? Bei der heiligen Inquisition denunzieren kann der Müller die Meier ja zu seinem immensen Bedauern leider längst nicht mehr.

So versammeln sich also zur Walpurgisnacht in den 1. Mai hinein in Braunlage, Hahnenklee oder Sankt Andreasberg im schönen Harz die Hexen-Herzchen, um gemeinsam mit allerlei fragwürdigen Geräten wie Mistgabeln wenigstens virtuell zum Brocken zu fliegen, dort zu tanzen, zu trinken und sich dort mit dem Teufel ... öhm ... zu vermählen.

Aha. Damit sind wir doch wieder schneller als uns lieb ist bei dem Kern der Dinge: Hauptsache, irgendein Vorwand für Ferkeleien. Eigentlich geht es ja doch wieder nur um den Genuss irgendwelchen Kräutersuds, hier der sogenannten Hexensalbe aus Leckereien wie Tollkirsche und Schierling - sowie die daraus abgeleitete sexuelle Entgleisung. Die verschämte Chronistin verzichtet an dieser Stelle darauf, Details dieser orgiastischen Orgien im Harzer Hochwald auszubreiten.

Auch die Jugend mischt kräftig mit

Und überhaupt: Die Walpurgisnacht wird auch in anderen Regionen der Republik gefeiert. Nicht, dass es jetzt wieder heißt, das seien ausschließlich die Niedersachsen, die sich da an Riten aus vorchristlicher Zeit delektieren. Wie ich der ethnologischen Fachpresse entnehme, treiben sich etwa in Pfalz, Eifel und Hunsrück am Abend zur Walpurgisnacht Jungen und Mädchen durch die Dörfer, um zu "walpern", also sich auf allem fortzubewegen, was nicht sicher an den Häusern festgetackert ist. Da mag schon manchem der eigene Sprössling auf der eigenen Fußmatte entgegen gerutscht gekommen sein, heißt es. Na, immer noch besser als die eigene Gemahlin mit dem eigenen Nachbarn.

Nur der Vollständigkeit halber: Natürlich ist der Name auf die heilige Walpurga zurückzuführen. Eine Äbtissin, die im achten Jahrhundert wohl erfolgreich tollwütige Hunde zu bändigen vermochte. Derzeit würde es ja schon reichen, wenn die Heilige diverse Potentaten und damit die aktuelle Nachrichtenlage etwas im Zaum halten könnte. Dafür würde selbst ich noch persönlich auf der Mistgabel hoch auf den Brocken reiten.

