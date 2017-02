Stand: 23.02.2017 15:33 Uhr

Von Brüdern und Schwestern im All

Astronomen haben jetzt sieben erdähnliche Planeten entdeckt - fast um die Ecke. Drei könnten sogar bewohnbar sein. Dann mal los: Rein in die Rakete - und Abflug zum Besuch bei den Nachbarn.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Schade, von den erdähnlichen Planeten in der kosmischen Nachbarschaft hätten wir mal früher wissen sollen. Wäre die Menschheit rechtzeitig losgeflogen anstatt irgendwelche Höhlenwände vollzukritzeln, dann machten wir heute vielleicht schon einen ersten Zug durchs Rotlichtmilieu auf Trappist D, einer Gesteinskugel, auf der eine purpurfarbene Mini-Sonne niemals untergeht.

Trotzdem: Nach Milliarden von Fahrtenliedern, Skatrunden und Kreuzworträtseln müssten wir vermutlich feststellen: Die Astronomen haben uns damals über den Tisch gezogen.

Allein schon die Verheißung "erdähnlich" will mit gleicher Skepsis gelesen werden wie ein Kaffeefahrt-Prospekt. Was da in Wahrheit um fernes Gestirn herumsaust, ist leider überhaupt gar nicht erdähnlich. So wenig wie alles, was Räder hat, Ferrari-ähnlich ist. Weder meine Schubkarre noch mein Bürostuhl taugen für ein Formel-1-Rennen.

Aber nach 50 Jahren "Enterprise" und "Voyager" bietet ja jeder Planet von Haus aus eine ökologische Willkommenskultur; da heißt es: Landen, Aussteigen, und unter einem außerirdischen Ahornbaum erstmal tief durchatmen bis kriegerische Gestalten im Gary-Glitter-Anzug in Sicht kommen oder gleich die Exo-Regentin im Minirock auftaucht.

Ein Blick in den sternübersäten Nachthimmel unterstützt diesen Optimismus: Der Laden ist ja wohl groß genug für ein paar entfernt verwandte Raumzeitgenossen. Tatsächlich gibt es allein in unserer Milchstraße wohl so viele theoretisch bewohnbare Planeten, dass sich jeder heute lebende Mensch einen eigenen aussuchen könnte.

In der spröden Wirklichkeit und ohne anthropozentrischen Größenwahn spricht bislang jedoch alles dafür, dass das, was Sie jetzt aus dem Fenster sehen, absolut einzigartig ist.

Seit fast 100 Jahren senden wir tagtäglich per Radiowellen einen Existenznachweis ins All. Auf den sieben Planeten um Trappist 1 könnte man gerade "Disco 77" mit Ilja Richter verfolgen. Aber was kommt zurück? Nichts, nicht mal eine Botschaft des Unmuts an den Programmdirektor. Egal wo unsere Schüsseln hinlauschen: Überall herrscht absolute Funkstille, nicht nur in unserer galaktischen Nachbarschaft.

Aber was heißt in diesem Maßstab schon Nachbarschaft? Hätte unsere Galaxie den Durchmesser einer Strecke von Flensburg nach Hannover, dann lägen die sieben planetaren Neuzugänge einen Hundespaziergang vor der dänischen Grenze, und doch - um es mit Roland Kaiser zu sagen - "unerreichbar nah".

Für den heißesten Kandidaten unter den sogenannten Erdähnlichen hätten wir sogar noch einige Epochen früher losfliegen müssen. Dafür hätten wir auf Kepler 283c auf die Frage nach unseren Fluchtursachen eine gute Antwort parat gehabt: Daheim werden wir von Dinosauriern verfolgt. Wenn das kein Asylgrund ist, dann weiß ich's auch nicht mehr.

