Unsere Kanzlerin wird man so schnell nicht los

Kaum zu glauben, aber wahr: Der mit Spannung erwartete Besuch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei US-Präsident Donald Trump wurde in letzter Minute wegen eines Schneesturms in Washington verschoben. Wem kam die Extrem-Wetterlage gelegener: Merkel oder Trump?

Eine Glosse von Detlev Gröning

Freunde des Amateurfußballs kennen diesen Moment, wenn man am Landesliga-Stadion ankommt und dort nicht der gegnerische Mannschaftsbus steht, sondern nur das stocknüchterne Schild: "Spiel fällt aus". Da stürzt die erwartungsfrohe Seele kurz mal ins Bodenlose.

Exakt die gleiche Enttäuschung bewirkte der abgesagte Showdown in Washington: Was war ich gespannt darauf, wie die Kanzlerin dem Donald vor versammelter Weltpresse in ihrer unnachahmlichen Art die Meinung geigt. "Dass wir trotz gelegentlicher Meinungsdifferenzen in vertrauensvoller Weise eingebunden in ein festes Bündnis auf der Basis gemeinsamer Werte und transatlantischer Freundschaft ... und das nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer schwierigen Weltlage." Also schonungslos, so nach dem Motto: "Nimm das, Du durchgeknallter Populisten-Präsi!"

Aber dann segelt ein Schneesturm in die schöne Vorfreude, und nun muss man sich nach was anderem umsehen, das einem heute Abend eine gesunde Bettschwere beschert.

Natürlich scheint beiden Seiten die Witterungsproblematik nicht ganz ungelegen zu kommen. Man kann sich die Vorfeld-Dialoge dieses Besuchs ja bunt ausmalen, etwa, wie die Präsidentengattin ihren Donald anpampt: "So, so, Du fetzt Dich lustig mit der Merkel, und ich latsche mit ihrem drögen Molekularfritzen durchs Naturkunde-Museum? Vergiss es!"

Auf der anderen Seite Joachim Sauer, der bis zuletzt seine Frau und Kanzlerin anfleht, sich nicht mit der aufgedonnerten First-Barbie durch irgendein stylisches Prosecco-Event winken zu müssen.

Glücklicherweise scheint das Wetter-Argument tatsächlich Hand und Fuß zu haben, sonst hätte es doch gleich wieder geheißen: "Typisch, die da oben schwindeln sich die Taschen voll, und der kleine Mann auf der Straße hat nicht mal eine gute Ausrede, um seinem Zahnarzt abzusagen." Das ist richtig. So was wie "Tut mir leid, aber hier braut sich ein gefährliches Sauwetter zusammen", das klingt nicht ganz so überzeugend, wenn der drei Straßen weiter wohnt.

Dennoch erfährt Angela Merkel ein Privileg, nämlich die Wettervorhersage nicht aus dem Munde irgendeines diensthabenden Meteorologen zu erfahren, sondern vom Präsidenten der USA. Das ist, als ob der Kultusminister persönlich bei Ihnen anruft, um mitzuteilen, dass der Unterricht Ihrer Kinder morgen wegen Blitzeis ausfällt.

Am Wochenende könnte sich die amerikanische Wetterlage übrigens noch verschärfen, wenn überhitzter US-Patriotismus mit kühler Physikerinnen-Rhetorik zusammentrifft. Das reicht locker für einen Meter Pulverschnee, der jeden Flugbetrieb unmöglich macht. Dann erfährt auch der Trump mal, was wir hierzulande längst wissen: Diese Kanzlerin wird man so schnell nicht wieder los.

