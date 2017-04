Stand: 11.04.2017 13:54 Uhr

Überbuchung war gestern!

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat einen Passagier, der sich weigerte, aus einer überbuchten Maschine wieder auszusteigen, mit Gewalt aus dem Flugzeug zerren lassen. Ein Modell für die Zukunft?

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Die Zeiten ändern sich eben - und sie werden nicht besser oder gar freundlicher. Ich weiß, früher startete die JU 52 und nach dem Krieg die Super Constellation majestätisch in den Himmel, an Bord Götter und Engel in Weiß und Blau, die Piloten und Stewardessen, und die damals noch wenigen Passagiere waren auch mehr oder weniger in Watte gehüllt. Das war einmal - und das ist doch auch gut so.

Die Welt kann sich solche Freundlichkeiten nicht mehr erlauben. In diesen Zeiten, in denen Mauern und Zäune gebaut werden, in denen Amerikaner und Ungarn vor dem Fremden zittern, in diesen Zeiten ist ein überbuchtes Flugzeug nicht nur eine Belastung, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch eine Gefahr. "Ich bin Arzt und muss zu meinen Patienten", soll der Passagier krakeelt haben, als man ihn völlig zu recht über den Gang der Boeing zog. Was denkt der Mann sich eigentlich? Arzt, Patienten, damit kann ja jeder kommen ... und ich bin der Imam von Damaskus, oder was?

"Populismus auch über den Wolken"

Ein Handy-Video zeigt, wie der Passagier, den einige fehlgeleitete Seelen bedauern, am Boden des Fliegers liegt, sein Pullover hochgerutscht. Gut so, es wäre ja wohl nicht der erste Sprengstoffgürtel, der sich unter so einem Pullover verbirgt. "Ich bin Arzt und will zu meinen Patienten" - der Mann hätte in seiner Praxis bleiben sollen, dann wäre es gar nicht erst so weit gekommen.

Überhaupt: Alle Welt fliegt hin und her, wie getrieben, und alle sind so wichtig, dass keiner für ein paar Hundert Dollar bereit ist, einen Tag zu warten. Ja, was wollt ihr denn noch, ihr Passagiere? "Überbucht war gestern", das sollte der neue Slogan von United Airlines sein. Dass sich der Chef der US-Fluggesellschaft jetzt entschuldigt, ist unangemessen, überreagiert und falschem Unternehmenskalkül geschuldet. Populismus über den Wolken, oder in diesem Fall zumindest an Bord - die Maschine in Chicago war ja noch nicht mal gestartet. "Populismus auch über den Wolken", das ist das Motto der Zukunft.

Plötzliche Platzangst auf dem Gangplatz

Mal ehrlich, wir kennen das doch alle: Sie stehen am Gate, Ihr Flug wird aufgerufen. Obwohl die Sitzreihen gesondert genannt werden, drängeln sich alle am Bordkarten-Lesegerät, als wäre es der Sommerschlussflug - oder als wäre er mal wieder überbucht, wir wissen ja nun, was das bedeutet. Alle drängeln sich, jung und alt, nur ein Passagier bewegt sich bedächtig auf den Rumpf der Boeing zu, bedächtig, weil schnell für diesen Körper sehr lange her ist.

Und dieser Passagier, mit einer einfachen Economy-Bordkarte ausgestattet, weiß, dass er die Maschine gleich mit großer Präsenz ausfüllen wird. Und zwar, Sie ahnten es und lagen richtig: direkt neben Ihnen, neben ihrem Gangplatz, auf dem Sie nun während eines mehrstündigen Transatlantikfluges, zwischen der puren und fast amorphen Masse und den spitzen Metallkanten des Getränkewagens, den Stewardessen schubsen, die den Engeln in Blau und Weiß aus dem Flugzeug-Bilderbuch ihrer Kindheit so gar nicht mehr gleichen, versuchen, zwischen Körper und Karren einigermaßen unbeschadet zu überleben.

United Airlines sei Dank!

Ab heute heißt es: ein Ruf an die Mitreisenden, eine Abstimmung, Akklamation per Handzeichen, und mit dem Schrei "Der ist überbucht" zerrt proaktives Sicherheitspersonal den unliebsamen Riesen aus der Flugröhre. United Airlines sei Dank. Und sollte die Gesellschaft nun in Turbulenzen geraten: Donald Trump kauft sicher gerne den ganzen Laden!

