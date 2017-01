Stand: 27.01.2017 15:11 Uhr

Schneller als die Radarfalle wird niemand älter

Was wurde beim Verkehrsgerichtstag in Goslar nicht alles diskutiert: eine Fahrprüfung für Senoiren, der Führerschein-Entzug für x-beliebige Straftaten oder die Nutzung von Smartphones während der Autofahrt. Alles schön und gut, aber weit entfernt von wirklich wegweisenden Neuerungen wie es einst die Radarkontrolle im Straßenverkehr war. 60 Jahre ist es her, dass die ersten Radarblitz-Geräte aufgestellt wurden. Ein Grund zu gratulieren.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Geburtstage wie diesen muss man einfach mitfeiern, ob man will oder nicht. 60 Jahre Radarkontrolle - zu so einem Anlass will man ja nicht mit leeren Händen in der Tür stehen.

Die Gelegenheit, meinen Obulus zu entrichten ergriff ich neulich sechs Meter vorm Ortsausgangsschild meiner Heimatstadt, genau dort, wo zuletzt im Jahre 1895 ein Pferdefuhrwerk im unverantwortlichen Galopp einen von rechts einbiegenden Bollerwagen touchiert haben soll. Also einer von diesen typischen Unfallschwerpunkten, an denen mit modernster Radartechnik überprüft wird, ob sich ein ähnliches Unglück an gleicher Stelle theoretisch wiederholen könnte. Als Nebeneffekt dieser Fürsorgemaßnahme kratzt auch unser Kommunalhaushalt immer gerade noch so die Kurve. In meiner Region existieren ganze Dörfer, die sich nicht um Kirchen oder Marktplätze sondern um eine Radarfalle herum gegründet haben. Die wollen schließlich auch von was leben.

Nun fährt einem aber doch immer wieder der Schrecken in die Glieder, wenn der bußgeldpflichtige Bescheid ins Haus geflattert kommt. Dieses Foto!

Begleitet mich dieser höchst bedenkliche Gesichtsausdruck eigentlich den ganzen Tag oder nur wenn ich zu schnell fahre? Und das ist nicht die einzige Sorge, denn beunruhigenderweise ließ sich tagelang keine sichere Prognose über die Zukunft des Führerscheins erstellen. Wenn aus heiterem Himmel der rote Blitz auf der unvorteilhaften Miene eingeschlagen ist, macht man ja reflexartig das Falsche: Erst Bremsen und dann auf den Tacho gucken statt umgekehrt.

Danach kommen die Selbstvorwürfe. Die beiden, die mir vorher mit der Lichthupe entgegenkamen haben nicht freundlich gegrüßt, und an einer unbebauten Ausfallstraße stellt auch niemand die Mülltonne raus. Mit der Kiste auf dem Grünstreifen hatte es offensichtlich eine andere Bewandtnis.

Man hätte es also ahnen können; vor dieser Radaranlage wurde sogar schon im Radio gewarnt, was mich auch heute immer noch zusammenzucken lässt. In einer Frühsendung der 80er-Jahre erlaubte ich mir den launigen Hinweis auf eine entsprechende Installation direkt vorm Studiofenster und konnte froh sein, nach einer unerfreulichen Ansprache meines Programmchefs nicht auch noch wegen "Vereitelung einer Ordnungswidrigkeit" vors Verkehrsgericht gestellt zu werden.

Doch trotz aller Warnungen holt uns der Tempoflash auch heute noch da ab, wo wir ihn in Gedanken versunken nicht erwarten und nur zufällig noch ein freundliches Gesicht machen können.

Also: Happy Birthday, altes Blitzgerät, die 60 Jahre sieht man Dir nicht an. Und wenn doch, dann ist es meistens schon zu spät.

Das Erfolgsmodell Radarblitz Auf ein Wort Autor/in: Detlev Gröning Seit 60 Jahren gibt es in Deutschland Radarkontrollen im Straßenverkehr. Ein Grund, zu gratulieren, meint Detlev Gröning - und bittet in seiner Glosse auf ein Wort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 27.01.2017 | 18:25 Uhr