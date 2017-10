Stand: 20.10.2017 11:58 Uhr

Sachdienliche Glückwünsche zum XY-Geburtstag

Die Verbrecherjagd im Fernsehen hat einen Namen: Seit nun schon 50 Jahren gibt es die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst", in der die Bevölkerung aufgefordert wird, bei der Aufklärung von Kriminalfällen mitzuhelfen. 1967 startete Moderator Eduard Zimmermann die "TV-Fahndung" zusammen mit Kollegen aus den Studios in Wien und Zürich. Seitdem gab es unzählige unvergessene und manchmal auch skurrile Momente in der Sendung.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Es ist ja nicht nur eine Fernsehserie, die in diesen Tagen ihren 50. Geburtstag feiert, sondern mit ihr ein bis heute unauflösliches Begriffspaar: Der "sachdienliche Hinweis", mit dem man der Kriminalpolizei als Telefonjoker aushelfen kann. Nur allzu gern hätte ich damals als Jugendlicher auch mal einen dieser sachdienlichen Hinweise gegeben, allein schon wegen der 3.000 D-Mark Belohnung. Aber dafür hingen die Trauben hoch.

Für einen sachdienlichen Hinweis muss man ja nicht nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sein, sondern auch noch memorieren können, ob einem 1972 an der Landstraße von Höppel nach Niederbrimsbach irgendwas aufgefallen ist, ob man jemanden kennt, der Ende der 60er-Jahre eine schwarze Kneifzange mit deutlichen Lackschäden besessen hat oder sich an das Kennzeichen eines blauen Opel Rekord oder VW Variant erinnert, der vor drei Jahren auffällig langsam an einer Volksbank in der Eifel vorbeigefahren ist.

50 Jahre "Aktenzeichen XY... ungelöst" NDR Info - Auf ein Wort - 20.10.2017 18:25 Uhr Autor/in: Detlev Gröning Verbrechen wird es wohl immer geben. Und deshalb wird auch die Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" nie vom Bildschirm verschwinden. Detlev Gröning bittet auf ein Wort.







"Leider kein Einzelfall", versprach mir Eduard Zimmermann wieder und wieder mit Essigmiene, und trotzdem: dreimal Fehlanzeige. In meiner Heimat war einfach nix los oder alles schon aufgeklärt. Was blieb, war schwarz-weißer Reality-Grusel mit "Stahlnetz"-Aroma: Kellerfenster splittern, Taschenlampenkegel huschen über Preziosen, ein Geldschrank wird aufgeschweißt. Die ältere Dame, die ihren Dackel durch die nächtliche Wohnstraße führt, wundert sich zwar über die Handwerker am Sonntagabend, ist aber ansonsten arglos.

Schon damals geriet nicht Bernd Müller in dringenden Tatverdacht, sondern Radoslav Dzinzcitch, der zuletzt in der Schweiz gesehen wurde, sich jetzt unter dem Namen Pavel Krybyllcik womöglich im Raum Ungarn aufhält und ständig sein Aussehen verändert.

Heute scheinen deutsche XY-Ganoven endgültig zur Randgruppe verkommen zu sein. Der korrekt vorgetragene Sparkassenüberfall mit Subjekt, Prädikat und Objekt ist dem radebrechenden Imperativ im Einfamilienhaus gewichen. "Mach Tresor auf, sonst Du tot." Da wird nach mancher XY-Ausgabe selbst der weltläufige Erasmus-Student zum Kämpfer für geschlossene Binnengrenzen.

Meinem xenophoben Anfall kommt freundlicherweise ein Klaus Meier zuvor, der wegen Heiratsschwindel gesucht wird. Quasi zum Durchatmen. Nach der kruden Seniorenfolter im Heizungskeller kommt uns der wandlungsfähige Mitgiftjäger fast schon sympathisch daher. Den kriegen sie übrigens, weil sich im Schwimmbad jemand an dessen Muttermal in der Achselhöhle erinnert, das ein lampenfiebernder Hauptkommissar im XY-Studio in die Kamera gehaspelt hatte.

Ein guter Grund, auch weiterhin die Augen offen zu halten. Für heute kann ich allerdings nur Glückwünsche zum 50. Geburtstag anbieten - sachdienliche, versteht sich.

