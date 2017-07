Stand: 19.07.2017 13:39 Uhr

Royals in Deutschland - mit Geheimwaffe George

Seit Mittwoch sind die britischen Royals zu Besuch in Deutschland: William und Kate mit ihren beiden Kindern, George und Charlotte. Und natürlich wird ihnen der rote Teppich ausgerollt. Erst in Berlin, dann in Heidelberg und Freitag in Hamburg. Aber warum kommen die Royals gerade jetzt nach Deutschland? Das ist kein Zufall, meint unser Autor und bittet Sie auf ein Wort.

Eine Glosse von Joachim Hagen

Königlicher Glamour in Berlin. Die Klatsch-Magazine drucken Sonderausgaben. TV-Kommentatorinnen üben schon mal den Hof-Knicks. Und der royal-blaue Mantel von Kate ist spätestens morgen ausverkauft. Aber eines dürfen wir trotz der Begeisterung nicht vergessen: Dieser Besuch der royalen Kleinfamilie ist eine sorgfältig orchestrierte Charmeoffensive.

Theresa Mays ultimative Geheimwaffe trägt kurze Hosen

In den Kellern von Downing Street Nummer 10 haben PR-Spezialisten monatelang gebrütet, wie sie das Brexit-Fiasko doch noch abwenden könnten. Jedes Mal wenn das Telefon klingelte, wussten die Werbestrategen: Das ist die Premierministerin, die eine Geheimwaffe fordert um Brüssel doch noch in die Knie zu zwingen.

Die Zeit drängte, der Beginn der harten Verhandlungen rückte immer näher - und dann die Lösung: Theresa Mays ultimative Geheimwaffe trägt kurze Hosen und heißt George. Schon bei früheren Auslandsreisen hatte der Mini-Royal gezeigt, wozu er fähig ist. In Australien brauchte George nur beim Anblick eines Kaninchennasenbeutlers freudig quiekend die Arme in die Höhe reißen und in Kanada nur dem Premierminister Justin Trudeau den Handschlag verweigern - schon lagen ihm alle zu Füßen.

William und Kate zu Besuch - die Bilder























Knuddelige Panda-Bären und kleine Kinder ziehen immer

Und so bleibt Königin Elisabeth weiter Staatsoberhaupt der beiden Commonwealth-Staaten. Von einer möglichen Abschaffung der Monarchie war von da an keine Rede mehr. Und was am anderen Ende der Welt funktioniert, das sollte doch auch in Deutschland klappen. Die Chinesen haben es übrigens auch gemacht: Die beiden Panda-Bären "Träumchen" und "Schätzchen" wurden gerade erst mit großem Tamtam an den Berliner Zoo ausgeliehen. Kein Zufall, dass der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping beim G20-Foto in Hamburg neben der Kanzlerin stehen durfte. Knuddelige Panda-Bären und kleine Kinder: das zieht immer. Alte PR-Strategen-Weisheit.

Die Geheimwaffe George ist unkalkulierbar

Wo wird der Mini-Royal jetzt zuschlagen, um die europäische Front gegen die Brexit-Briten in Brüssel aufzubrechen? Wird er mit Schwesterchen Charlotte bei der Geburtstagsparty des britischen Botschafters für die Queen ein Tänzchen wagen? Oder während der Rede seines Vaters einschlafen? Auch die ausgebufften Strippenzieher in der Downing Street sind gespannt. Die Geheimwaffe George ist unkalkulierbar.

Aber spätestens, wenn er am Freitag in Hamburg beim Anblick des Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) wieder die Arme vor Freude quiekend in die Höhe reißt, dann wissen wir: Die Briten haben einen Brexit-Vertrag de luxe schon so gut wie in der Tasche.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 19.07.2017 | 18:25 Uhr