Nur wiegen ist schöner!

Fluggesellschaften denken sich in diesen Zeiten ja immer etwas Neues aus, um die knapp gewordenen Profite wieder zu verbessern. Finnair hat jetzt angekündigt, in Zukunft die Passagiere vor Flugbeginn wiegen zu lassen. Teuer werden die Tickets dadurch aber nicht, versichern die Finnen.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Uns Verschwörungstheoretikern kann man nichts vormachen: Das ist doch kein Zufall, wenn erst ein dramatisch steigendes Übergewicht der Weltbevölkerung festgestellt wird und eine Fluglinie vier Wochen später ihre Passagiere auf die Waage stellt.

Das riecht doch wieder nach Abzocke beim irischen Discountflieger, lautet der erste Argwohn, aber denkste: Es ist der Finne, der Mittelstandsbäuche und Rubensfiguren ins Startgewicht einpreisen will und deren Besitzer mit technischen Ausflüchten einlullt: Keinesfalls wolle man den gewichtigen Passagier für seine Klößlichkeit mit Geldstrafen belegen, es ginge lediglich darum, Spritverbrauch und Lastenverteilung an Bord auszutarieren, indem nicht links alle Topmodels und rechts die Sumo-Ringer sitzen.

Dabei setzt die Airline in Wahrheit doch darauf, dass der Homo Sapiens auch in seiner Rolle als Homo Volaris evolutionsfähig ist und sich veränderten Umweltbedingungen anpassen kann. Wer sich auf Socken und mit erhobenen Armen von einem Röntgengerät umkreisen lässt, während Rolex und Brieftasche außer Sichtweite in einer offenen Plastikwanne unterwegs sind, der ist auch reif für den Wiegeschritt beim Einchecken, solange das Ergebnis nicht auf einem Großdisplay über dem Ticketschalter angezeigt wird.

Nebenbei leistet die Vermessung des Fluggastes womöglich auch noch einen Beitrag zur weiteren Miniaturisierung der Economy-Sitze - bis dann eines Tages doch ein Zuschlag für den Platz in der Klopsklasse oder in der Riesenreihe fällig wird.

Bis dahin fliegt die ausgewogene Finnair-Maschine gleichzeitig als Testballon herum und misst die Lautstärke des öffentlichen Aufschreis, ähnlich wie ein Hinterbänkler, dessen gewagter Vorstoß von der Regierung in die Parlamentsferien platziert wird, um der großen Empörung dergestalt zu begegnen, dass man eine unbedeutende Einzelmeinung attestiert und hinterher nur die Hälfte davon wahr werden lässt. Das kennt man doch!

Wenn es dann irgendwann ernst wird, werden die Airlines auf einen Referenzmarkt verweisen, wo der Passagier bereits heute zum Kilopreis taxiert wird. Im Pazifikraum - einer weltweit führenden Siedlungsregion von Bauchspeck und Hüftgold - lässt die Samoa Airlines jetzt schon jeden Rettungsring und jedes Pölsterchen in Geld aufwiegen.

Eine ähnliche Idee kam mir bereits vor Jahren, als ich 22,80 Euro für ein paar Milligramm zu viel Handgepäck abgedrückt habe und hinter mir ein Mitreisender vom Ausmaß eines Eishockeytorwarts finanziell unbehelligt blieb. Da habe ich mir gerade noch so verkniffen, eine Gerechtigskeitsdebatte anzuzetteln, bei der jedem Sozialpolitiker die Ohren geschlackert hätten - und stattdessen der Schalterbesatzung mit Blick auf meinen Hintermann einen wegweisenden Werbespruch geschenkt: "Nur wiegen ist schöner!"

