Moden kommen, Moden gehen

Die Frage, was im Moment eigentlich modern ist, kann einen hinterrücks überfallen - zum Beispiel beim Gang über einen Flohmarkt. Ist nur das modern, was es dort noch nicht gibt? Merkt man, was modern war, immer erst, wenn es zu spät ist?

Eine Glosse von Detlev Gröning

Sind wir eigentlich gerade modern? Nach der Vollbremsung vor einem Tapeziertisch unseres Flohmarktes verlangte diese Frage nach einer Antwort, stand da doch tatsächlich ein original Schaub Lorenz Touring! Also eins von diesen modernen Kofferradios, die Ilja Richter als dritten Preis auslobte, bevor er den absoluten Hauptgewinner im gleißenden Lichtkegel verspottete.

Und plötzlich ist alles wieder da: Wie wir damals vor der Rudi-Carrell-Show durch die Elementmöbel geplumpst sind, Türzargen und Fußleisten braun angemalt haben, in Wildlederboots und Röhrencord an der Plattentheke von Radio Ingwersen hockten, mit Kleinkrafträdern in schummrige Beatschuppen düsten, Parkas trugen und die SPD wählten, ja was denn sonst? Wir waren so was von modern, dass wir nur noch eines werden konnten: unmodern.

Modern war immer gestern NDR Info - Auf ein Wort - 03.05.2017 18:25 Uhr Autor/in: Detlev Gröning Was ist im Moment eigentlich modern? Ist es immer das, was es noch nicht auf dem Flohmarkt gibt? Detlev Gröning war auf dem Flohmarkt - und bittet in seiner Glosse auf ein Wort.







Genauso ist es dann auch gekommen, wie bereits der Nachbartisch belegt: Die Jennifer-Rush-Maxi-Single neben dem Andreas-Vollenweider-Album. Einst verfeindete Trends liegen auf einmal in friedlicher Koexistenz nebeneinander: hier die Frittenwellen, Karottenhosen und Schulterpolster unter der Spiegelkugel, daneben Latzhosen, grobe Strickware, Holzschmuck und Räucherstäbchen als Grundausstattung auf der Suche nach dem Weltfrieden.

Hier und heute wird nachsichtig darüber gelacht, was wir mal für modern gehalten haben, bis Bommelslipper, Tennissocken, Lederschlipse und Cool Water im Versicherungs-Außendienst ankamen - der zuverlässigen Endstation aller Modewellen!

Viele Angebote ließen sich präzise zuordnen - vom Zigarettenspender von 1962 über die Lichtorgel von 1976 bis hin zur HSV-Girlande von 1987, die am vergangenen Wochenende jedoch nur als Bückware zum Schnäppchenpreis aus einem Pappkarton herausschaute.

Ab den 90ern wird die Datierung dann aber schwierig bis unmöglich. Und beim Blick aufs Flohmarktpublikum stellt sich die Frage, woran man irgendwann erkennen soll, dass wir auch 2017 modern sein wollten - jetzt, wo alle anziehen, was sie für passend halten, alle möglichen Frisuren tragen und beliebige Musik hören.

Sicher, auf der Straße läuft gerade jemand beim WhatsApp-Tippen gegen einen Laternenmast und Tätowierungen haben mittlerweile ihren Weg von der Seefahrt in den Hausfrauenbund gefunden, aber im Gegensatz zu Leggins und Rollkragen-Nickis kann man ein gestochenes Rückengemälde nicht mal so eben ausziehen, wenn rundherum das große Schmunzeln beginnt.

Aber keine Sorge: Bestimmt sind wir auch heute genauso unmodern wie Phonoschränke, Cognac und Steghosen, wir wissen nur nichts davon. Erst eines Tages werden uns die Augen aufgehen - und sei es auf dem Flohmarkt.

