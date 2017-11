Stand: 01.11.2017 15:33 Uhr

Mit einem Zwei-Stufen-Plan zum Nobel-Italiener

Teuer essen ist kein Problem - vor allem beim Nobel-Italiener, den es inzwischen an vielen Ecken gibt. Dort muss man einfach gewesen sein, um mitreden zu können. Doch was genau unterscheidet einen ganz normalen Italiener vom Nobel-Italiener?

Eine Glosse von Detlev Gröning

"Nobel geht die Welt zugrunde", heißt ein altes Sprichwort, das womöglich auch unser Roberto kennt - und das ihn vom Aufstieg zum Nobel-Italiener abschreckt. Zugrunde gehen ist seine Sache nämlich nicht.

Dabei hat der Laden durchaus das Zeug zum Nobel-Italiener: Auf karierten Tischdecken funkeln Weingläser, Bestecke glänzen neben Servietten auf dem letzten Stand der Falttechnik, an der Wand hängen kalabrische Landschaften, die Lollobrigida sowie maßgebliche Tenöre, und auch am Essen gibt's echt nix zu meckern. Am Ende spendiert er nicht selten einen Grappa aufs Haus. Das ist nobel im Wortsinn, fließt aber dennoch nicht ins offizielle Attribut.

Okay, an Kleinigkeiten müsste noch gefeilt werden: Den großen Tisch besiedelt nicht der HSV vor der Abreise nach Berlin, sondern unser TSV nach einem Unentschieden in der Verbandsliga, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Dennoch: Allein qua Herkunft hat unser Kalabrier eine Aufstiegschance, die anderen Nationalitäten verwehrt ist. Der Nobel-Chinese ist ebenso ungeläufig wie der Nobel-Grieche oder der Nobel-Balkanese, ganz zu schweigen vom vertraulichen Candlelight-Döner beim Nobel-Türken.

Möglicherweise - so der Verdacht an unserem Tisch - profitiert der Italiener selbst am Nudelsieb unterschwellig vom heimischen Image bei Sportwagen und Schuhmode. Es sei letztlich doch was anderes auf seine original italienischen Slipper abzuheben als auf original polnische Pumps.

Unüberhörbar, aber dennoch produktiv hat unsere Runde deshalb spontan ein Qualifizierungspaket für unseren Roberto geschnürt, einen Zwei-Stufen-Plan in die Noblesse, in dem man in Phase eins erst mal zum sogenannten angesagten Italiener wird. Das ist da, wo einem gleich hinter der Tür irgendein wildfremder Angelo mit einer überschäumenden Begeisterung um den Hals fällt, als hätte man mit dem vor 30 Jahren während einer Sturmflut auf einem Hausdach treibend die letzte Zigarette geteilt.

In Phase zwei muss alles von der Karte, wofür man in Sizilien in einer Betonwanne versenkt wird, sprich: 95 Prozent aller absurden Pizzabeläge und sämtliche deutschtümelnden Sahnesoßen auf der Pasta.

Gleichzeitig müssten die Preise um den Faktor drei erhöht und die Portionen im gleichen Maß verkleinert werden. Den Unterschied zwischen sauteuer und nobel machen dann sechs staubkorngroße schwarze Punkte, die das darunterliegende Gericht als "getrüffelt" ausweisen.

Aber kann das schon alles sein? Am Ende schien uns doch angezeigt, beim Roberto persönlich nachzufragen, woran man erkennen könnte, dass er vom normalen Italiener zum Nobel-Italiener aufgestiegen ist. Die Antwort war kurz: "Wenn ihr hier nicht mehr auftaucht!"

