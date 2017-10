Stand: 27.09.2017 17:40 Uhr

Mia san Jupp - ein Traum für alle Nostalgiker

Jupp Heynckes wird wohl wieder Trainer bei Bayern München, zumindest bis zum Ende der Saison. Bayern München, wo Alter keine Rolle spielt. Könnte man meinen. Sicherlich war auch die Freundschaft mit Uli Hoeneß kein Hindernis. Vor allem aber ist diese Trainerentscheidung ein Traum für alle Nostalgiker.

Eine Glosse von Tom Heerdegen, NDR Info

Hatten Sie heute euch dieses Gefühl? Dieses Wohlige, ganz tief in einem drin? Wie eine Erinnerung an die Kindheit, wenn einen die Eltern aus der Badewanne direkt in das riesengroße, kuschelige Frotteehandtuch gehoben haben. So weich, so warm, so schön. Ein Schwelgen in Nostalgie. Jupp Heynckes ist wieder da.

Ach, war das schön damals, als Bonanza im Fernsehen lief, Brauner Bär unser neues Lieblings-Eis war und Sozialdemokraten tatsächlich noch die Chance hatten, Kanzler zu werden. So vieles hat sich verändert seither, so vieles ist vergangen, aber zum Glück nicht alles. Wir selbst zum Beispiel sind noch da, was schon mal nicht schlecht ist, oder auch die Queen.

Heynckes, der menschgewordene Fußballgott

Neil Diamond ist gerade auf Tournee, Dirty Dancing kommt noch mal ins Kino, und jetzt der Jupp. Josef Heynckes aus Mönchengladbach, von Berufung Fußballgott und im Nebenjob Held unserer Kindheit, unserer Jugend und unseres Erwachsenlebens, er kehrt zurück in die Bundesliga. Es war wie ein Sprung zurück in der Zeit, als diese Meldung kam, ein Hauch von Wiederauferstehung.

Als ich gerade laufen lernte, schoss Heynckes schon Tore wie am Fließband. Als ich das erste Mal verliebt war, machte er das immer noch. Eigentlich kannte ich den legendären Stürmer nur in einer Pose, jubelnd, die Arme gen Himmel gereckt. Meist jubelte für seinen Heimatverein, die Borussia aus Mönchengladbach, aber ein bisschen Norddeutschland hat er auch am Fußballschuh: Immerhin gut zwei Dutzend Mal traf er in der Bundesliga für Hannover 96.

Ein Vorzeigeprofi mit kleinen Makeln

Dass man ihm am Maschsee kein Denkmal gesetzt hat, liegt womöglich an einem einzigen Fehltritt des Vorzeigeprofis: Einmal hat der Jupp einen Elfmeter verschossen, blöderweise ausgerechnet im Nordderby in Hamburg, das 96 dann auch prompt verlor. Manch Alt-Ultra der 96er kann das einfach nicht vergessen, auch wenn es fast 50 Jahre her ist.

Ich erinnere mich lieber an andere Momente, die wirklich großen. Sein letztes Spiel als Bundesliga-Profi zum Beispiel, zack, fünf Buden gegen Dortmund. Das war mal ein Abgang. Danach wurde Heynckes Trainer, blieb es weit mehr als mein halbes Leben lang, und verabschiedete sich wieder mit einem Paukenschlag: Triple-Sieger mit den Bayern. Mehr ging nicht, der perfekte Zeitpunkt, um von der großen Fußball-Bühne abzutreten.

Heynckes ein Klassiker, wie der Commodore C64

Hat er dann auch gemacht, vor gut vier Jahren. Dann waren die Jungen dran in der Bundesliga, die Generation Laptop-Trainer. So einer war er nie, der Jupp. Wie auch, als der als Übungsleiter anfing, war noch nicht mal der Commodore 64 erfunden.

Trotzdem wollten sie ihn jetzt wiederhaben bei den Hightech-Bayern. Das Gesicht ein bisschen knittrig, aber vertraut. Die Taktik vielleicht nicht der neuste Schrei, aber bewährt. Kurzum: Da ahnt man, was man hat.

Und wir dürfen nicht nur in Nostalgie schwelgen, sondern auch erfreut feststellen, dass die gute alte Zeit mitunter sogar Zukunft hat. Apropos: Ich habe heute mal nachgesehen. Bonanza läuft noch immer im Fernsehen. Und es gibt auch wieder Brauner Bär.

