Stand: 29.12.2016 16:36 Uhr

Großes Lob des kleinen Feuerwerks

Nur an drei Tagen im Jahr darf Feuerwerk verkauft werden. Seit Donnerstag ist es wieder so weit. Doch eigentlich ist es ja furchtbar unvernünftig, sehr viel Geld für den sehr vergänglichen Farbenzauber auszugeben. Einerseits. Andererseits gibt es ja auch noch das gute alte Tischfeuerwerk.

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Na, waren Sie heute schon los, Silvesterfeuerwerk kaufen? Wie immer mit dem Gefühl, dass man das doch eigentlich nicht tut. Grundsätzlich nicht, Brot statt Böller und so, Sie kennen dieses Motto, dem nicht wirklich zu widersprechen ist, dass aber ein wenig spaßbefreit erscheint.

Sortimentsfeuerwerk: Und Sie knallen immer weiter

Also, am Ende trotz der Bedenken wie immer auf in den Supermarkt oder auch zum gut sortierten Pop-Up-Fireworks-Store, wie sie für wenige Tage plötzlich an jeder Ecke zu finden sind - und zugeschlagen. Zum Beispiel das absolut kleinteilige Sortiment, also Böller, Heuler, Silberkracher und Raketen mit Leuchtstern-Bukett. Der Vorteil des kleinteiligen Sortiments: Man hat was davon, die Kinder freuen sich und dürfen zumindest die Knallerbsen selbst in die Hand nehmen, der Nachteil: Man hat was davon - und das nimmt kein Ende. Wenn der letzte Sekt getrunken und der letzte Gast schon lange in Richtung Mitternachtsbuffet entschwunden ist, stehen Sie noch draußen und können es vor Freude kaum fassen, immer noch zwanzig Heuler, zehn Kanonenschläge sowie fünf Knatter-Feuertöpfe Ihr Eigen nennen zu dürfen.

Dank Systemfeuerwerk sind Sie selbst der Erste am Buffet

Oder wie wäre es mit dem seit Jahren immer mehr verfeinerten Systemfeuerwerk? Also: einmal anzünden, zwei Minuten absolute Apokalypse, ein voller Erfolg. Der Vorteil: Es kracht und knallt und stinkt so überwältigend, dass die 30 Euro, die eine Raketenbatterie kostet, gut eingesetzt sind. Der Nachteil: Schon kurz nach zwölf ist für Sie alles vorbei und Sie finden sich alleine am Mitternachtsbuffet wieder, während draußen noch fröhlich die Sektflaschen geleert werden. Ein weiterer Nachteil: Systemfeuerwerk erinnert mehr als es gut tut an die Geräusche echter Kriege - und das wiederum ist in diesem Jahr vielleicht noch etwas unangenehmer als in den vergangenen.

Die Lösung: das gute alte Tischfeuerwerk

Deswegen, und weil es wahrscheinlich noch viele Aleppos auf dieser Welt geben wird, deswegen muss hier nun das umfassende Loblied auf das Tischfeuerwerk gesungen werden. Sie erinnern sich: diese bunt beklebten Pappzylinder, die man auf den Tisch stellt, am seitlich herausragenden Docht anzündet, um dann in großer Freude und mit Blick auf das gerade beginnende Jahr das Plastikschwein zu verfolgen, das mit Verve hinausgeschleudert wird und hinter dem Sofa landet, oder die sich in der Hitze des Augenblicks für einen Moment ausbreitende schwarze Wurst, die aus dem Zylinder quillt und sich gar nicht erst die Mühe gibt, erklären zu wollen, welchen Zweck sie hat.

Man muss nicht mal vor die Tür!

Welch eine Spannung, wenn der Pappdeckel vom Zylinder fliegt und niemand, wirklich niemand daran denkt, dass gleich die Innenstadt bombardiert werden könnte. Die einzige Frage, die sich stellt, lautet: Was steht auf dem kleinen Zettelchen, das neben Schwein oder schwarzer Wurst dem Pappzylinder entschwebt ist. Seid nett zueinander, es ist später als ihr denkt! So etwas beispielsweise. Tischfeuerwerk, dazu noch ein wenig Konfetti, ein paar bunte Hüte, Knallbonbons wenn nötig: Was früher gut war, kann jetzt nicht schlecht sein. Der Vorteil: Es droht kein Krieg auszubrechen. Der Nachteil: Man kommt selbst um Mitternacht nicht vor die Tür.

Weitere Informationen mit Video Was Sie beim Böllern beachten müssen Wer das neue Jahr mit Böllern begrüßen möchte, sollte vorsichtig sein und nur legale Ware mit Prüfsiegel kaufen. Besonders illegale Knaller aus Osteuropa sind brandgefährlich. mehr mit Video Sichere Feuerwerkskörper erkennen Die Sprengkraft illegaler Böller ist um ein Vielfaches höher als die handelsüblicher Knaller - schlimme Unfälle vorprogrammiert. So erkennen Sie zertifizierte Feuerwerkskörper. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 29.12.2016 | 18:25 Uhr