Leggings? Streng verboten!

Der Fall erhitzt die Gemüter: Zwei Teenager durften in Denver nicht ins Flugzeug einsteigen, weil sie Leggings trugen. Sicher, es war ein Spezialfall, denn die beiden Mädchen waren Angehörige eines Airline-Mitarbeiters, durften deshalb günstiger fliegen und sollten sich im Gegenzug an den Dresscode halten. Dennoch: Was sagt das aus über das christliche Abendland?

Eine Glosse von Korinna Hennig, NDR Info

Wie konnte das passieren? Ein feministischer Aufschrei geht um die Welt. Weibliche Passagiere wegen Beinkleidern diskriminiert! Hatte Donald Trump seine Hände im Spiel? Passen würde es ja. Wenn man ehrlich ist, könnten autokratische Herrscher und solche, die es gern wären, ja vielleicht auch doch ein Gutes haben: Wenn sie mal ein bisschen aufräumen würden in der Welt der Mode. Die Taliban zum Beispiel waren sich doch tatsächlich nicht zu schade, den sonst unter ihrer Herrschaft ja überaus freizügig lebenden Frauen ausgerechnet weißes Schuhwerk zu verbieten.

Vieles ist eine Frage von Selbstschutz

Manchmal muss man allzu modebewusste Menschen nämlich vor sich selbst schützen. Das Problem ist ja folgendes: Leggings lügen nie. Und als Retro-Trend sind sie schon deshalb problematisch, weil sie, angeheizt von euphorisierten Mode-Bloggerinnen, enthusiastisch auch an Beinen in die Welt hinaus getragen werden, denen sie damit wahrlich keinen Gefallen tun. Dazu kommt, dass so manche Leggings-Trägerin eher ausseht wie eine Heldin in Strumpfhosen, die in der Eile ihren Rock vergessen hat - weil der Gipfel der Mode-Verirrung nun mal vorsieht, Leggings in der Ausführung "ein Hauch von Nichts" anzuziehen. Da sticht dann vor allem eine überaus kleidsam über die Mitte des Hinterteils verlaufende Naht ins Auge, ganz wie bei der klassischen hautfarbenen Nylon - oder sagen wir lieber: Perlon-Strumpfhose von Großtante Traute.

Jeggings und Treggings

Hat übrigens schon mal jemand versucht, das Wort Leggings ins Deutsche zu übersetzen? "Beinlinge" vielleicht? Ob die Modewelt bei dieser Bezeichnung noch genauso beherzt zugreifen würde? Beinlinge - das klingt eher nach Spandex, Trikotagen, Sanitätshaus. Oder nach Ungeziefer im Keller. "Wir haben da dieses Problem mit den Beinlingen im Gästeklo." Andererseits gibt es heutzutage sehr hübsche Varianten der herkömmlichen 80er-Jahre-Leggings. Wussten Sie, dass der Fachhandel auch Jeggings kennt (im Jeanslook) und Treggings (sieht ungefähr so aus wie das, was Jane Fonda als Aerobic-Queen berühmt machte)?

Freiwillige vor!

Im Sinne von "Leggings lügen nie" könnte man sich durchaus einer kleinen Verschwörungstheorie hingeben. Nimmt man die gesamten Trends einer Mode-Saison zusammen, fällt vermutlich etwa ein Drittel nicht unter Design, Kunst oder Dienstleistung, sondern schlicht unter Gehässigkeit. Die Skinny Jeans zum Beispiel. Eindeutig die Rache der notorisch ausgehungerten Kate Moss an der Mehrheit der westeuropäischen Gerne-Esserinnen. "Das kann eigentlich nur ich tragen, ätsch, aber ihr Dösbaddel macht es mir alle nach!"

Wie sonst ist zum Beispiel auch zu erklären, dass plötzlich ausgewachsene, gut aussehende Hipster Anfang Zwanzig allen Ernstes am helllichten Tag im Strampelanzug herumlaufen (und zwar tatsächlich auch Männer!) - Entschuldigung, "Onepiece" ist in diesem Fall der Fachbegriff, sieht aber trotzdem nach Säuglings-Klamotte aus. Erinnert sich noch jemand an Steghosen? Karottenjeans? Schulterpolster? Da war doch jemand extrem Böswilliges am Werk! Möchte das vielleicht retromäßig jemand wieder beleben? Da schreitet auch garantiert keine Fluggesellschaft ein. Freiwillige vor!

