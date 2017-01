Stand: 10.01.2017 15:59 Uhr

Kennen E-Biker keine Bremsen?

Die von Elektromotoren unterstützten Fahrräder - sogenannte Pedelecs oder E-Bikes - sind schnell. Aber ist das Radeln auf diesen modernen Zweirädern wirklich gefährlicher als auf dem "normalen" Drahtesel, wie es die Unfallstatistik vermuten lassen könnte?

Eine Glosse von Detlev Gröning

Um es gleich zuzugeben: Hier spricht ein Blinder über Farbe. Von begeisterten Aufsitzern eines Pedelecs wurde mir lediglich zugetragen, das Fahren eines solchen Teils sei vergleichbar mit der Gesangsdarbietung zum Vollplayback: Man bewege wohl die vorgesehene Muskulatur - in diesem Fall die der Beine -, die Performance sei aber weitgehend der Leistung einer versteckten Technologie gedankt.

Von dieser profitiert überwiegend der sportive Senior, der damit bei der Überquerung der Pyrenäen im Verfolgerfeld eines Eddy Merckx hätte mithalten und mit einem Hauch über dem Ruhepuls auch noch die schöne Aussicht genießen können.

Auch die Umwelt atmet auf: Erstens ist die Kohlendioxid-Emission niedriger, schon allein weil der Elektro-Radler nur halb so viel ein- und ausatmet wie die Kollegen ohne Zusatzaggregat. Und zweitens ist es ja auch ganz schön, wenn Geräusch und Geschwindigkeit wenigstens halbwegs zueinander passen, anders als bei den lärmenden Zweitakt-Schnecken, die auf der Mitteldistanz zum Bordstein unüberholbar vor einem her sägen.

Andersrum wird vom Autofahrer an der Kreuzung gern unterschätzt, dass einem die schmale Silhouette im Querverkehr zwar lautlos, aber mit achtfacher Schrittgeschwindigkeit vor den Kotflügel radelt. Die Inschrift "Er hatte Vorfahrt" hätte man im vergangenen Jahr 46 mal auf die Grabsteine von E-Bikern meißeln können.

Obwohl statistisch unauffällig, bietet diese Zahl gleichwohl Anlass, ein misstrauisches Auge auf radelnde Mitbürger zu werfen, die bergauf einen zivilen Streifenwagen aus dem Weg klingeln wollen. Aber noch schneller als der Fahrrad-Akku gerät die Expertise des Polizeiobermeisters an Grenzen: Wem oder was habe ich jetzt eigentlich gerade meine Kelle vors Schutzblech gehalten? Einem Pedelec, einem E-Bike oder gar einem S-Pedelec? Handelt es sich um ein zulassungspflichtiges Leichtkraftrad mit Strampelsimulator, ein tretbedürftiges Mofa mit Radwegerlaubnis außerhalb geschlossener Ortschaften oder lediglich um einen elektrisch gedopten Drahtesel mit eingebautem Tempolimit? Und selbst wenn Letzteres zutrifft, dann bliebe skeptisch aufzuklären, ob der harmlose Hilfsmotor womöglich genauso schick frisiert ist wie der Mensch auf dem Sattel. Das kann nur ein mutiger Selbstversuch klären, für den sich damals unser Dorfsheriff nicht zu schade war, und mir auf meiner Herkules-Mofa in gebückter Rennhaltung eine Erinnerung bescherte, die mich bis heute aus trüben Stunden herausholt.

Mit diesem unauslöschlichen Bild gewinne ich eine Ahnung davon, was ein intensives Radler-Stalking beim Gesetzeshüter auslösen könnte: eine unbändige Sehnsucht nach der schusseligen Kundschaft mit abgelaufener Parkscheibe, launigem Röhrchengepuste nach dem Schützenfest oder einem besinnlichen Drehtag hinter der Radarkamera.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 10.01.2017 | 18:25 Uhr