"Hello Mr. Gere, wie geht's, wie steht's?"

Hohen Besuch empfängt Angela Merkel in ihrer Rolle als Bundeskanzlerin ja ganz schön oft. Eher selten allerdings kann die CDU-Chefin einen waschechten Hollywood-Star in Berlin begrüßen. Das Kaffeekränzchen mit "Pretty Woman"-Star Richard Gere dürfte ihr also sicher ganz gut gefallen haben.

Eine Glosse von Dagmar Pepping, NDR Korrespondentin im Hauptstadtstudio

Bevor sie heute wieder über die Kanzlerin schimpfen: Angela Merkel hat es auch nicht leicht. Was für ein Höllenjob! Schauen Sie sich nur diese Woche an: Erst die Klausur mit der nörgeligen kleinen Schwester CSU in München. Bei der Pressekonferenz mit Horst Seehofer sah Merkel aus, als hätte sie sich beim vorgelagerten Grillabend den Magen verdorben. Vielleicht war sie auch verkatert, weil sie sich die zwei Tage mit Horror-Horst mit Rotwein schön gesoffen hatte. Wer weiß?

Am Dienstag Besuch in Polen. Eine Stunde lang musste sich Merkel mit der Ministerpräsidenten-Marionette Beata Szydlo unterhalten. Später drückte ihr der konservative Strippenzieher Jaroslaw Kaczynski einen Kuss auf die Hand. Auch nicht schön.

Letztes Jahr Clooney, dieses Jahr Gere

Mittwoch: früh morgens Kabinett, meist eine ebenso kurze wie langweilige Angelegenheit für alle Beteiligten. Dann traf die Kanzlerin den Präsidenten der Republik östlich des Uruguay. Ja, so heißt Uruguay tatsächlich offiziell. Der Herr heißt übrigens Vasquez Rosas. Kennen Sie nicht? Merkel hat sich den Namen vermutlich auch auf einen Spickzettel geschrieben. Genau wie Borut Pahor. Das ist der Präsident Sloweniens, ihr nächster Gast im Kanzleramt. Glamourfaktor? Null!

Das hat sich am Donnerstagvormittag wenigstens für eine kurze Zeit geändert. Richard Gere - ein "Offizier und Gentleman", Retter von "Pretty Woman" und Buddhist - sprach mit der Protestantin Angela Merkel über Tibet und China. Menschenrechte und so. Das hat Tradition bei Merkel. Letztes Jahr - ebenfalls während der Berlinale - schauten George Clooney und seine Frau Amal - eine international renommierte Menschenrechtsanwältin - bei Merkel vorbei. Schöne Bilder, so wie heute mit Richard Gere.

Geschickter Schachzug im Duell mit Martin Schulz

Vermutlich war die Kanzlerin danach total enttäuscht, als sie EZB-Chef Mario Draghi empfangen musste. Ein Mann mit der Ausstrahlung eines nassen Handtuchs. Spätestens während des Treffens mit den 16 Ministerpräsidenten der Länder dürfte Merkel von Richard Gere geträumt haben. Wie es wäre, ihren Gatten Joachim Sauer sauer sein zu lassen und mit dem Hollywood-Beau durchzubrennen. Gere ist gerade Single, wie man hört. Okay, erst am Mittwoch hatte Richard Gere Claudia Roth ans Herz gedrückt. Muss aber nichts heißen, denn "La Roth" umarmt jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist.

Mit Richard Gere als neuem Mann an ihrer Seite - auf dem roten Teppich in Bayreuth, beim Wandern auf Ischia oder an der Supermarktkasse in Berlin-Mitte - hätte Merkel endlich eine Waffe, um Martin Schulz aus den Schlagzeilen zu verdrängen. Nicht nur in der "Gala" oder dem "Goldenen Blatt", auch in der "Bäckerblume".

Politiker und Schauspieler: Kann das gutgehen? Na klar! Heiko Maas und Natalia Wörner kriegen es ja auch hin.

