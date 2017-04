Stand: 05.04.2017 15:57 Uhr

Hat Mehrweg im Bord-Bistro Mehrwert?

Die Deutsche Bahn will in ihren Zügen fair gehandelten Kaffee servieren. Reisenden, die einen eigenen Becher mitbringen, winkt sogar ein Rabatt von ein paar Cent. Na, das können wir uns doch nicht entgehen lassen, oder?

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Jetzt werden also auch das Bahn-Bistro und Restaurant umweltbewusst. Bistro und Restaurant auf Schienen, bis eben doch noch ein letztes Refugium inkorrekten Verhaltens in Zeiten, in denen die moralische Keule an jeder Ecke droht. Mittags im Zug nach Nirgendwo, oder auch nach Berlin oder München, das Geld für die Sitzplatz-Reservierung gespart, also auch kein Sitzplatz da.

Wunderbar inkorrektes Verhalten

Der kluge Bahnreisende weiß schon vorab, was zu tun ist. Am Bahnsteig den Haltepunkt des Bord-Restaurants ausfindig machen, falls denn Ankündigung auf der Tafel und tatsächliche Wagenreihung übereinstimmen - ja, das kommt wirklich manchmal vor -, dann rein gesprintet und an den letzten freien Tisch gesetzt, oder zumindest im Bistro an ein Stehtischchen gelehnt.

So weit, so gut. Aber dauerhafte Anwesenheit über Stunden in der immer noch Mitropa genannten Welt will begründet sein. Und hier kommt nun das wunderbar inkorrekte Verhalten ins Spiel. Mittags um halb zwei, erst mal ein schönes, großes, vielleicht sogar kühles Bier - oder auch zwei. Die Reise dauert schließlich und der Umsatz muss stimmen, sollen die Blicke des Personals nicht zu bohrend werden.

Neulich im Bord-Bistro ...

Neulich am Hauptbahnhof, 12.45 Uhr. An Gleis elf läuft der Zug nach Essen ein, aus dem Skandinavischen kommend. Ich sofort, wie eben beschrieben, ins Bord-Bistro, dort den letzten Platz auf dem rotgepolsterten Sitzmöbel ergattert. Vor mir eine ältere Dame, die mit unsicherer Hand um ein weiteres Bier bittet, kaum ist der Zug angerollt. Am Tisch neben mir ein noch etwas älterer Mitreisender, der, den Kopf auf seinen Armen abgelegt, eingenickt ist - vor sich eine geleerte Weinflasche.

Schöne neue Reisewelt. Eigentlich natürlich die alte Reisewelt. Denn nun kommt Fairtrade-Kaffee auf die Schiene - und mit ihm der Mehrwegbecher, der von nun an ins Reisegepäck gehört, möchte man auf dem Weg seinen Kaffee 20 Cent günstiger eingeschenkt bekommen. Und wer möchte das nicht?

Auf die Füllung kommt es an

Kaffee, hat da eben jemand Kaffee gesagt? Den Mehrwegbecher in allen Ehren, aber es kommt dann doch schon - fair oder nicht getraded - auf die Füllung an. Neulich am Hauptbahnhof, 9.40 Uhr, Gleis acht. Der Zug nach Berlin nimmt seine Fahrt auf, ich wieder im Bordrestaurant. 9.40 Uhr, einfach zu früh für ein Bier. Außer Bier ist allerdings wenig zu haben. Wir sind nicht beliefert worden, zuckt der Kellner mit den Schultern, kein Cappuccino also und der schließlich ausgeschenkte Filterkaffee verweigert sich erfolgreich der Beschreibung "Heißgetränk". Mit meinem leicht kaffefleckigen, nur kalt ausgespülten Plastik-Trinkgefäß an der Bistro-Theke stehend hätte sich das Elend auch nicht gerade verringert.

Mit der Bahn in die Zukunft

Aber wir wollen den guten Willen natürlich anerkennen. Mehrwegbecher. Von der Welt lernen, heißt flexibel werden. Ich hätte nichts dagegen, bei kurzen Stopps des Zuges meinen Becher durch die nur mit größter Kraftanstrengung zu öffnenden Zugfenster nach draußen zu reichen und den fliegenden Händler, der seit Stunden auf diese Gelegenheit gewartet hat, um Tee oder bitterschwarzen Kaffeesud zu bitten. Eine Welt eben - fair getraded, mehrwegverpackt und total global. Mit der Bahn in die Zukunft!

