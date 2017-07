Sonnenanbeter vor! Halbnackt im Flugzeug

Stand: 24.07.2017 19:00 Uhr

"Kleider machen Leute", das wusste bereits Gottfried Keller und diese Weisheit ist quasi als Redewendung in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Aber rein praktisch gilt das gerade in den Sommermonaten und explizit im Süden offenbar weit stärker umgekehrt. Je weniger Kleidung desto mehr Sommer und eben auch mehr Bodyshow, Ausdruck und Aufmerksamkeit. Nehmen wir eine Situation die wir alle kennen, nach einem sonnenreichen Sommerurlaub trifft man sich am Flughafen Mallorca, Catania oder Rhodos, um gemeinsam wieder den Heimflug anzutreten. Auf der Hinreise noch ordentlich angezogen, sind dann bei manchen auf der Rückreise fast alle Hüllen und Kleiderordnungen gefallen. Ein stiller Schrei nach Bewunderung unter der Überschrift: Seht her, was hab ich mich erholt!

Tapfer erarbeitete Bräune

Die Hosen sind knapp und kurz, die Schuhe gibt’s praktisch nicht mehr, stattdessen Flipflops. Der Pullover, der einen beim Abflug noch wärmte, ist einem Fetzen Stoff namens Muscle Shirt gewichen. Dazu die Sonnenbrille als notwendiger Begleiter im Flugzeug, übrigens auch beim Nachtflug, denn nach einem erfolgreichen Urlaub gilt: "It's never too dark to be cool."

Die so tapfer erarbeitete Bräune, dieser Teint, dieser Beweis eines sonnenverwöhnten Urlaubs, den sollte - nein - muss doch jeder bewundern. Zumal das Totenkopf-Tatoo auf dem Oberschenkel sowie der indische Sprichwort Aufdruck auf dem Arm plötzlich auf der gerösteten Oberhaut ungemein an Message-Kraft gewinnt. Was für ein cooler Typ. Er oder sie hat die Hitze Italiens quasi gespeichert und auch noch im kältesten Flugzeug zeigt man gern seine erworbene Standfestigkeit gegenüber den Widrigkeiten der Temperatur. Das kennen wir: In fast jedem Flieger zurück nach Deutschland finden sich Dutzende Sonnenfreaks mit minimalen Bekleidungsambitionen.

Plötzlich war das Image wurscht

Der Coolness-Faktor verpufft allerdings zügig, wenn was dazwischenkommt, so wie vorgestern. Da strandeten 600 Passagiere aus dem Süden in einer kalten, leeren, menschenabweisenden Ankunftshalle in Rostock-Laage nachts um 1 Uhr, weil ihre Maschinen wegen Nachtflugverbot oder Unwetter umgeleitet wurden. Damit hatte niemand gerechnet, der fast Unbekleidete natürlich am wenigsten. Da war der Coolness Faktor recht zügig geschmolzen wie das Eis in der italienischen Sonne. Ich weiß wovon ich spreche, ich war einer der Gestrandeten, allerdings noch hinreichend bekleidet.

In langer Hose und im Sweatshirt bekommt man schnell Mitleid mit den Halbnackten, zumal auch der Flughafen so spät nachts mit üblichen Aufwärmmöglichkeiten schlichtweg überfordert war. Bis zum Eintreffen von Linderung der Kältequal durch den Katastrophenschutz mit kostenlosen Decken und heißen Getränken hatte sich bereits bei vielen eine veritable Sommergrippe eingestellt. Und plötzlich war auch das Image wurscht, denn wenn warme Socken auf Flipflops treffen, ergibt das ein ästhetisch eher zweifelhaftes Bild, das so gar nicht zum Totenkopf auf dem Oberschenkel passen will. Das aber ist dem Frierenden plötzlich vollkommen egal.

Und so bleibt bei all den sonstigen Ärgernissen jener Nacht auf dem Flughafen Rostock-Laage die Erkenntnis: Frierende sehen alles andere als sexy aus. Und eine lange Hose und ein Sweatshirt schützen vor Mitleid. Und das kann nun wirklich keiner brauchen am Ende des Urlaubes. Also Obacht auf Rückflügen aus der ewigen Sonne! Immer eine lange Hose greifbar haben, und für oben rum was Warmes. Für alle Fälle. Denn Coolness verträgt keine Kälte.

