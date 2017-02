Stand: 03.02.2017 16:22 Uhr

Donald Trump hat auch in dieser Woche die Welt in Atem gehalten - und sei es allein mit dem Tempo, mit dem er seit seinem Amtsantritt mithilfe von Erlassen und Dekreten "durchregiert". Während die meisten Deutschen verstört auf den neuen US-Präsidenten reagieren, suchen andere nach positiven Aspekten. Sind es nicht vielleicht zumindest goldene Zeiten für Schwarzseher?

Dass es mit uns allen bergab geht und die Welt ihrem Untergang entgegen trudelt, darauf haben wir an dieser Stelle immer wieder hingewiesen. Ob Donald Trump zugehört hat, ist nicht zweifelsfrei zu klären. Jedenfalls bemüht er sich nach Kräften, unsere Prognose zu bestätigen. Doch bevor wir mit dem ebenso üblichen wie angebrachten Jammern beginnen über die "Welt mit Trump", sei doch ein Hinweis erlaubt: Es gibt auch Profiteure der neuen Ära.

Nein, nicht nur die Islam-Phobiker, die Mauern-im-Kopf-Baumeister, die Bildungsverächter, die Autokraten-Kuschler, nicht nur die Frauen-Begrabscher und wer sonst sich durch Trump gut vertreten fühlt. Nein, die Ära Trump ist Wasser auf die Mühlen aller Pessimisten und Zyniker. Für Schwarzseher sind goldende Zeiten angebrochen.

Optimismus gilt neuerdings als Intelligenzdefekt

Denn wer die Zukunft am liebsten in düstersten Farben malt, wer am Ende des Tunnels nicht mal einen matt-grauen Schimmer erkennen mag, der hat in diesen Tagen immer Recht. Leiden Sie an Depressionen? An hartnäckiger Übellaunigkeit? Vermiesen Sie gern mit nörgeligem Lamentieren anderen die Stimmung? All dies kann man jetzt mit dem befriedigenden Gefühl tun, angemessen zu reagieren.

Seit Trump Präsident ist, gilt Optimismus als Intelligenzdefekt, und wer mit einem Lächeln in den Tag geht, muss sich vorhalten lassen, die Weltlage nicht verstanden zu haben. Vielleicht kennen Sie auch solche Debatten im Bekanntenkreis: Über Trump und Marine Le Pen, die Holland-Wahl, den Brexit und die AfD, und was ist eigentlich mit Polen und Ungarn? Irgendein Naivling findet sich immer mit der These, dass vielleicht alles gar nicht so schlimm kommt. Sofort schallt ihm entgegen: "Aber Trump hat doch die Wahl gewonnen!", - ein ultimatives Argument.

Wenn es einen Gott gäbe, dann ...

Experten sprechen inzwischen vom Trumpschen Theorem: Es besagt, dass von allen üblen Möglichkeiten immer die schlechteste Wirklichkeit wird. Selbst im Alltag lässt sich das überprüfen: "Wie wird das Wetter am Wochenende?" Natürlich mies, denn Trump hat ja die Wahl gewonnen. "Wie spielt der HSV?" Klar gibt's eine Niederlage, denn Trump ... und so weiter.

Einige Plausibiltät hat auch die These von Trump als einer Art negativem Gottesbeweis: Wenn es einen Gott gäbe, dann hätte er Trump ganz sicher statt ins Präsidentenamt ins Dschungelcamp geschickt - wie all die anderen abgehalfterten C-Promis mit übergroßem Ego und einer Weltsicht, die selbst die Teletubbies intellektuell unterfordert.

Entspannungspolitik auf Legostein-Basis

Gibt's denn gar keine Möglichkeit, den Mann zu stoppen?, fragt sich nun die halbe Welt, und natürlich müssten wir jetzt abwinken - wenn, ja wenn es nicht die Hamburgische Bürgerschaft gäbe. Die hat nämlich eine Anti-Trump-Resolution beschlossen. "Hamburg sagt Nein!", heißt es darin, und schon sehen wir, wie ein dieses Mal aus Scham geröteter Trump - mit dem Papier aus Hamburg in der Hand - im Weißen Haus den Rücktritt einreicht.

Falls das wider Erwarten schiefgehen sollte, bleibt immerhin noch der frühpädagogische Ansatz: Die mexikanische Regierung könnte ein Jumbo-Paket Legosteine nach Washington schicken, dazu einen Bob-der-Baumeister-Anzug und eine Gruß-Karte: "We payed for it. Sincerly, Your bloody Mexicans". So könnte Trump nach Herzens Lust Mauern bauen, rote, blaue und gelbe, von morgens bis abends, bis ihn Putin per Telefon ins Bett schickt - so kann Entspannungspolitik ganz praktisch funktionieren.

Und wenn auch das nicht hilft? Dann bleibt den Schwarzsehern immerhin ein Trost. Denn wenn die Welt schon untergeht, dann gilt auch dabei das Trumpsche Motto: America first.

