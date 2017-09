Stand: 27.09.2017 17:40 Uhr

Endlich lenkt auch der saudische König ein

Das islamisch-konservative Saudi-Arabien will Frauen das Autofahren erlauben. König Salman hob das bestehende Verbot per Dekret auf und wies die Behörden an, sich entsprechend vorzubereiten. Spätestens ab Juni kommenden Jahres sollen Frauen dann einen Führerschein beantragen dürfen. Saudi-Arabien war das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht alleine Autofahren durften.

Eine Glosse von Anna Osius, NDR Info

Ich gestehe es: Ich bin keine gute Autofahrerin. Ich fahre tendenziell zu schnell, übersehe Verkehrsschilder oder grübele im Weiterfahren noch darüber nach, was der Fahrlehrer damals noch gleich zu der Bedeutung gesagt hatte. Und einparken kann ich schon mal gar nicht. Eher parke ich drei Kilometer vom Zielort entfernt und laufe, als mich in eine enge Lücke zu quetschen und am Ende nicht mehr herauszukommen.

Tut mir leid, aber ich bediene das Klischee. Und dann stehen sie da und schauen zu, wie ich mich abmühe: Passanten, Mitfahrer, vorbeifahrende Männer. Dieses spöttische Grinsen im Mundwinkel: tjatja, Frau am Steuer. Und dann noch blond. In solchen Momenten wünschte ich mir manchmal, richtig, einen Mann, der das Einparken und Autofahren für mich erledigt.

Eine Revolution in Saudi-Arabien NDR Info - Auf ein Wort - 27.09.2017 18:25 Uhr Autor/in: Anna Osius Frauen in Saudi-Arabien dürfen bald Autos steuern. Das hat der saudische König beschlossen. Unsere Kairo-Korrespondentin Anna Osius bittet in ihrer Glosse auf ein Wort.







Protestaktionen hatten schließlich Erfolg

Und jetzt die andere Seite: Frauen in Saudi-Arabien. Die durften bislang kein Auto fahren, ab Mitte kommenden Jahres ist es ihnen jetzt endlich erlaubt - so sagt es der neueste Erlass des Königs. Na bitte, es geht doch. Das Aufatmen bei Menschenrechtsaktivsten und Frauenrechtlerinnen war förmlich hörbar. Endlich. Was gab es nicht alles für Aktionen in den vergangenen Wochen und Jahren, um das Fahrverbot zu lockern. Hupkonzerte für Frauenrechte, Youtube-Hits, Tanzaktionen in der Öffentlichkeit. Und jetzt endlich grünes Licht für Frauen am Steuer.

Nach Jahrzehnten des Kampfes für mehr Gleichberechtigung in Saudi-Arabien öffnet sich das streng konservative islamische Land seit einiger Zeit vorsichtig: Mädchen dürfen seit einigen Wochen an der Schule Sportunterricht bekommen, natürlich streng von den Jungs getrennt. Am vergangenen Wochenende durften Frauen erstmals zusammen mit Männern ein Sportstadion betreten, um an den Nationalfeierlichkeiten teilzunehmen. Seit Mai dürfen Frauen sogar - man kann es kaum glauben - ohne Erlaubnis ihres männlichen Vormunds studieren und arbeiten.

Noch bedarf es teilweise eines männlichen Vormunds

Gut, soweit, dass es gar keinen männlichen Vormund für Frauen mehr bedarf, wollte man dann wohl in Saudi-Arabien doch nicht gehen: Reisen und Amtshandlungen wie Eheschließungen muss nach wie vor ein männliches Familienoberhaupt genehmigen. Wo käme man sonst auch hin, würden jetzt die Kleriker sagen - vor allem die, die regelmäßig in Talkshows auftreten und grimmig dreinblickend der Weltöffentlichkeit erklären, was es mit den Frauen und ihrem Organismus so auf sich hat.

Was streng konservative Prediger so alles behaupten ...

Da stellte sich doch vor einiger Zeit ein streng konservativer Prediger hin und erklärte, streng wissenschaftlich natürlich, warum Frauen kein Auto fahren dürfen. Falls Sie es noch nicht wussten: Autofahren schädigt nämlich die Eierstöcke. Frau am Steuer sei derart konzentriert, dass sie nicht mehr auf ihre Haltung achte, so erklärte es der Prediger. Und durch das lange Sitzen im Auto bekomme das Becken der Frau dann Druck, und damit würden die Eierstöcke gequetscht. Das sei übrigens auch der Grund, warum Frauen in Europa und in Amerika weniger Kinder haben. Nicht wegen Familienplanung, sondern weil die Frauen Autofahren. Kamelreiten sei übrigens undenklich, hieß es von einem anderen Prediger.

Unabsehbare Folgen drohen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitfahrerinnen, passt auf eure Eierstöcke auf. Falls ihr dafür überhaupt noch einen Kopf habt. Denn erst vor Kurzem legte ein anderer Kleriker nach: Frauen dürften kein Autofahren, weil ihr Gehirn dafür zu klein sei, ein "Winzhirn", wie er sagte. Und, ganz wichtig: Wenn Frau dann auch noch shoppen gehe, schrumpfe das eh schon kleine Hirn noch mal zusammen, auf nur noch ein Viertel der Größe des männlichen Gehirns.

Klingt doch logisch, oder? Mein Mann würde das jedenfalls nach einer ausgiebigen Shoppingtour mit mir womöglich unterschreiben. Oder, wie ein männlicher Kollege nun grinsend meinte: Saudi-Arabien werde noch sehen, was es davon hat, Frauen ans Steuer zu lassen.

Höchste Zeit, dass sich das Land weiter öffnet

Ich kann nur sagen: Endlich ist dieser absurde Spuk vorbei. Höchste Zeit, dass sich das Land auch weiter öffnet, dass der Vormund für Frauen endgültig abgeschafft wird, Frauen und auch Männer in der Öffentlichkeit das tun und sich so kleiden können, wie sie möchten. Dass Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Bis dahin ist es in Saudi-Arabien noch ein weiter Weg, aber der Anfang ist gemacht, im Könighaus weht ein neuer Wind. Der Kleriker, der Frauen ein "Winzhirn" zugeschrieben hat, wurde übrigens vom Dienst suspendiert. Es geht doch.

Wobei: Wenn ich das nächste Mal eine passende Parklücke suche und nicht finde, dann weiß ich, was ich tun muss: Auf der Straße stehen bleiben, Warnblinkanlage an - und dann darf halt ein Mann für mich einparken. "Sorry, Schatz, aber dafür ist mein Gehirn einfach zu klein, und denke doch bitte an meine Eierstöcke. Lass uns lieber shoppen gehen."

