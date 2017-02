Stand: 22.02.2017 11:20 Uhr

Ein Plädoyer für den Wolf von Wolfgang Müller, NDR Info

Wieder einmal gibt es Streit um die Wölfe. Viele Bauern sind wenig begeistert über deren Rückkehr in die freie Landschaft. Das Landvolk Niedersachsen fordert jetzt sogar ein Ende der "Willkommenskultur für Wölfe". Ganz anderer Meinung ist da, als Betroffener sozusagen, NDR Info Redakteur WOLFgang Müller.

Es gibt Vorwürfe gegen uns. Das eine oder andere Schaf sollen wir gerissen haben. Ich will das nicht ausschließen. Aber solche Dinge sind immer schwierig zu klären, es ist ja doch ziemlich dunkel, nachts auf den Weiden. Im Übrigen gibt es aus unseren Kreisen auch Aussagen, die Schafe hätten provoziert. Ich möchte doch darum bitten, dass auch für uns die Unschuldsvermutung gilt. Aber lassen wir das, es geht hier nicht um juristische Fragen.

Die Wahrheit ist: Es gibt Vorurteile gegen uns! Und das schon seit Jahrtausenden. Denken Sie nur an die Märchen. Eine einzige Hetze gegen Wölfe. Hassprediger wie die Brüder Grimm werden schon auf die Kleinsten losgelassen. Man liest ihnen "Rotkäppchen" vor. Und wer ist der Übeltäter im Märchen? Na klar, das können schon die Dreijährigen im Schlaf beantworten: der böse Wolf. Eigentlich könnten wir mal so etwas wie eine Trauma-Therapie beantragen. Diagnose: Mobbing durch Menschen in großem Stil.

Der Wolf als Kuscheltier - möglichst ohne Zähne

Ein Lob der Wölfe NDR Info Auf ein Wort Autor/in: Wolfgang Müller Wieder einmal gibt es Streit um die Wölfe. Das Landvolk Niedersachsen fordert jetzt sogar ein Ende der „Willkommenskultur für Wölfe“. WOLFgang Müller bittet auf ein Wort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Jetzt wollen manche die Sache irgendwie wiedergutmachen. Es gibt Wiederansiedelungsprogramme für Wölfe. Klingt gut. Aber internationale Experten unserer Wolfsakademie haben die wirklichen Hintergründe aufgedeckt: Euer Leben ist langweilig geworden, deswegen wollt Ihr den Wolf zurück, als Nervenkitzel. Ein bisschen Wolf zumindest, möglichst ohne Zähne. Der Wolf als Kuscheltier. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung.

Und übrigens, wenn Ihr unseren Speiseplan kritisiert: Was macht Ihr selbst denn? Meuchelt jedes Jahr Millionen Tiere und werft uns die paar Schafe vor. Wir sind keine Vegetarier, das will ich einräumen, aber wenigstens sind wir keine Heuchler. Überhaupt - wenn ich hier schon mal in der Öffentlichkeit sprechen darf - überhaupt werden wir Wölfe ständig unterschätzt.

Auch die Kanzlerin lehnt ein "Wolfsmanagement" ab

Wussten Sie, dass es sogar philosophische Diskussionen über uns gibt? Sie drehen sich um die Frage, warum Wölfe, die ständig Schafe fressen, also irgendwann praktisch ganz aus Schafs-Atomen bestehen, nicht selbst zu Schafen werden. Haben Sie darüber mal nachgedacht? Das wäre sinnvoller als diese ganzen Debatten über ein sogenanntes Wolfsmanagement, mit dem man uns schön unter Kontrolle halten will. Das könnt Ihr Euch an den Hut stecken. Oder, wie es Eure Kanzlerin sagen würde: Ein Wolfsmanagement wäre nicht zielführend. Denn Wolf bleibt Wolf, und das ist auch gut so.

Weitere Informationen mit Video Landvolk gegen "Willkommenskultur für Wölfe" Der Unmut bei Niedersachsens Viehzüchtern wächst. Das Landvolk fordert nun mit einem Begriff aus der Flüchtlingsdebatte das "Ende der unkritischen Willkommenskultur für Wölfe". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 22.02.2017 | 18:25 Uhr