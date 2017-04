Stand: 04.04.2017 15:39 Uhr

Dringend gesucht: Hacker mit Pensionsanspruch

Der Bundesnachrichtendienst sucht händeringend Hacker, die beispielsweise Trojaner für den programmieren können. Aber keiner der ganz speziellen IT-Experten möchte in den Staatsdienst. Wieso eigentlich nicht?

Eine Glosse von Detlev Gröning

Stellen wir uns kurz die folgende Stellenanzeige vor: "Renommiertes, international agierendes Geldinstitut mit bester Reputation sucht für die Leitung seiner Innenstadtfiliale einen versierten Bankräuber mit langjähriger Berufserfahrung ohne Vorstrafen. Einschlägige Kenntnisse in Tresortechnik und Sprengstoffkunde sind von Vorteil. Mit einer aussagekräftigen Gesamtschau Ihrer unaufgeklärten Überfälle wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Personalabteilung." Darunter steht irgendwas wie "Leistung aus Leidenschaft" oder "So geht Bank heute".

Damit wären wir schon mitten im Dilemma unserer Geheimdienste bei der Akquise von Fachkräften für die Abteilung "Viren und Trojaner". Bislang verhallt der staatliche Lockruf nämlich weitgehend ungehört. Die dunkle Seite des Internets bietet anonyme Bitcoins oder einen warmen Geldregen auf karibische Nummernkonten, vergleichsweise kommt unser Nachrichtendienst mit einem steuer- und sozialversicherungspflichtigen Almosen nach Tarifgruppe 14 des öffentlichen Dienstes daher. Also wieder mal nix mit "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit".

Daneben macht es auch noch einen Unterschied, ob man freischaffend unter Palmen und Pizzakartons fremde Passwörter entschlüsselt oder neben einer dürstenden Büropflanze seiner Pensionierung entgegenwelkt.

Im Wissen um die schiefe Konkurrenzlage zieht der Staat alle Register, stellt eine Verbeamtung des domestizierten Hackers in Aussicht und winkt mit einer Karriere im gehobenen Dienst. Da ist einer vielleicht erstmal nur Netz-Amtmann, steigt dann aber unaufhaltsam vom Chipinspektor bis zum Digital-Oberrat auf, bis er als Virenbeauftragter einer fachfremden Bundesregierung versehentlich dem Gesundheitsminister unterstellt wird.

Leider gilt auch für diesen Job: Aller Anfang ist schwer, das geht schon beim Vorstellungsgespräch los. Bekanntlich ist noch kein Meister vom Himmel oder - in dieser Angelegenheit - kein kampftauglicher Programmierer aus der Cloud gefallen. Bei den besten Kandidaten hieße das, zunächst mal die Bewerbungsmappe auszuhalten: "Aha, Sie haben also die Stadtwerke gehackt und ein Hallenbad zum Kochen gebracht. Schon mal nicht schlecht! Und was haben wir hier? Kompletten Landtag ausgeforscht und die Abi-Prüfung 2016 vorab aus dem Kultusministerium gefischt. Respekt! Hier hinten, das scheint meine letzte Steuererklärung zu sein und … ach ja, guck an, tatsächlich, die Krankenakte meiner Frau. Donnerwetter, Sie sind unser Mann!" Ja, so in etwa müsste das laufen.

Um eine staatliche Hacker-Stelle vielleicht doch noch zur attraktiven Herausforderung zu machen, müsste zweierlei geschehen: Stellenanzeige verschlüsseln und als strenge Geheimsache ins Darknet einschleusen. Und für die Bewerbungsunterlagen darf nur eines gelten: Schwamm drüber!

