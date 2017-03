Stand: 03.03.2017 17:17 Uhr

Drei, zwei, eins - ab in den Urlaub im All von Detlev Gröning

Bald lockt ein All-Inclusive-Urlaub im Weltraum. Ein entsprechendes Angebot für 2018 hat jetzt der private Raketenbauer SpaceX gemacht. Erste Interessenten soll es bereits geben.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Wer sich mal in der Touristenklasse Richtung Tokio oder San Francisco aufgemacht hat, der wird bestätigen: Nach 14 Stunden Direktflug ist man bedient! Nicht nur mit Tomatensaft und Styroporkarton-Futter, sondern ganz allgemein und restlos. Allein die Vorstellung, es ginge jetzt noch fünf Tage nonstop so weiter, lässt einem doch wahlweise das Blut in den Krampfadern oder das Wasser in den Fußknöcheln gefrieren.

Zusammen mit der Gesichtsfarbe verblassen auf der Tour um den Mond sämtliche Annehmlichkeiten dieser All-Inclusive-Reise: keine Umwege zu irgendwelchen Verkaufsveranstaltungen, kein Handtuch-Hinlegen im Morgengrauen, keine lästigen Animateure und auch kein Chrono-Sapiens, der einem zweifelhafte Rolexe für einen Zehner hinhält.

Start frei für die Urlaubsrakete NDR Info - Auf ein Wort - 03.03.2017 18:25 Uhr Autor/in: Detlev Gröning







Dafür entfällt allerdings jeglicher Landausflug, beim Blick aus dem Fenster sieht selbst der größte Optimist tagelang schwarz, und bereits vor dem Abflug steht eine engherzige Gepäckkontrolle, bei der jedes Kilo extra fast so heftig ins Geld geht wie bei unseren Billig-Airlines. Allein für die Transportkosten einer Flasche Rasierwasser könnte man die ganze Parfümerie kaufen, was für den Mond-Ausflügler aber kein wirkliches Problem sein dürfte, denn um den Flug wirklich genießen zu können, sollte man vorher wenigstens mit finanzieller Schwerelosigkeit vertraut sein.

Stand heute gibt es nämlich nur zwei Möglichkeiten, um der Erdanziehung zu entkommen: Entweder man stellt sich in die Schlange einer hochkompetenten Fitness-Elite, um eine Bordkarte für die ISS zu ergattern, oder es brennen einem so viele unnütze Millionen in der Tasche, dass die nur noch im Weltraum entsorgt werden können.

Aber welche neuen Perspektiven kann jemand entdecken, der ohnehin daran gewöhnt ist, tagtäglich die Welt von oben zu betrachten, außer den Abstand zwischen Arm und Reich mal auf einem Bordinstrument abzulesen?

Keine Sorge, hier schlägt nicht die Stunde der sozialen Missgunst; die meisten Deutschen würden da auch für Kuchen nicht einsteigen. Dafür sorgt nicht zuletzt die bedenkliche Konotation im Namen des Reiseveranstalters: "SpaceX" - das klingt in diesem Zusammenhang gar nicht gut und stellt sich in eine Reihe mit Tipp-Ex, Unkraut-Ex, beziehungsweise dem oder der Ex, also irgendwas, das mal war, aber voraussichtlich nicht wiederkommt.

Das wollen wir den - zweifellos mutigen - Freizeitastronauten nicht wünschen - und winken neidlos hinterher. Nein, Houston, wir haben kein Problem. Wenn alles gut geht, dann wird es ein großer Schritt für zwei Urlauber, aber wohl nur ein kleiner Schritt für den Tourismus.

