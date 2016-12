Stand: 27.12.2016 17:10 Uhr

Diese Sterne verlöschen? Das geht doch nicht!

"Und jetzt auch noch George Michael!" Das war und ist immer noch die Reaktion von vielen Menschen, nachdem sie von dem Tod des Popstars gehört haben. 2016 - ein Jahr voller Abschiede.

Eine Glosse von Ocke Bandixen, NDR Info

Sehen wir es doch mal positiv.

Ach, nee. Was denn?

Okay, versuchen wir es: David Bowies Tod hat uns alle zusammen gebracht. Man hat sich - zumindest in Gedanken - einen Blitz über die Augen gemalt. Und wieder die Haare rot oder weiß-blond gefärbt. Nach vorne gekämmt. Oder nach hinten oder so zur Seite. Auch wenn man das nie hatte. Oder es nicht mehr geht, mangels Haaren. Jeder hat seinen Bowie, ausgesucht aus einer Vielzahl von Masken und Liedern, alle anders und alle gleich, wie wir.

It's a god awful small affair

Und man hat vielleicht versucht, David Bowies "Life on Mars" auf dem Klavier nachzuspielen. "It's a god awful small affair, for the girl with the mousy hair …" Halt. Wissen sie eigentlich, wie schwer das ist? Da sind so wilde Akkordsprünge drin, die kann man nicht so ohne weiteres schaffen oder herausfinden, die sind so, so ... So Bowie eben. Und nur Bowie war eben Bowie. Und nur - Rick Parfitt war Rick Parfitt. Wer? Na der eine von Status Quo - der ist Weihnachten auch gestorben. Kurz vor George Michael. Die Nachrufe waren schon gesetzt, da kam ein noch bedeutenderer Toter. Tragisch. Verdrängt noch im Tod in eine kleine Meldung.

2016 - haben wir es langsam?

George Michael: noch ein Stern, der vom Himmel gefallen ist. 2016 - haben wir es langsam? Die Rückblicke auf dieses popkulturelle Seuchenjahr sind schon gesendet, gedruckt, zumindest geschrieben, da kommt immer noch eine neue, traurige Zeile dazu. Prince, Muhammad Ali, Umberto Eco, Leonard Cohen. Ergänzen Sie ganz nach Belieben und persönlichem Geschmack: Götz George, Bud Spencer, Glenn Frey, Alan Rickman.

Sailors fighting in the dance halls

Und jetzt noch: George Michael. Die Zähne so weiß, die Haare so verweht. Das Leben eine schlimme Rutschpartie. Vom Plastik-Popper zum Sanges-Charakter und immer diese unglaubliche Stimme. "Sailors fighting in the dance halls ..." Ach, da sind wir wieder bei Bowie. Ach. Ach. Ich weiß, niemand will das wirklich hören: aber auch im Jahr 2015 sind Menschen gestorben. Auch berühmte Musiker und Schauspieler. Und davor auch schon. Und auch im kommenden Jahr können wir nicht eine 100-prozentige Garantie dafür geben, dass nicht Menschen von uns gehen, deren Platten bei uns im Schrank verstauben und deren Musik immer noch in unserem Kopf spielt, zumindest von Zeit zu Zeit. "Take a look at the lawman, beating up the wrong guy."

Stars, Sterne - Sie sollen immer da sein

Das Wort Star - auch das ist leider eine Wiederholung - das Jahr ist nun mal so - ist ja gar nicht so schlecht. Star, Stern. Genau das wollen wir doch: dass die immer da sind. Und bleiben. Irgendwo am eigenen Himmel. Fern, schön, etwas, wonach man seinen Kompass ausrichten kann, wenn nötig. Zumindest den kulturellen: was schön ist und was gültig. Die besten von ihnen verändern sich mit einem. "It's the freakiest show ..."

Ist da noch Leben auf dem Mars?

Und dann verlöschen diese Sterne einfach? Das geht doch nicht. Ist da noch Leben auf dem Mars? "Is there life on Mars?" Und noch ein Zitat - aus gegebenem, passenden, traurigen Anlass. Das letzte Mal 2016, versprochen:

"Sind Sie Groucho Marx?", wurde der alte Groucho Marx von einem langjährigen Fan auf der Straße angesprochen.

"Ja."

"Können Sie mir einen Gefallen tun?"

"Ja, welchen?"

"Sterben Sie nicht."

