Die feministische "Emma" feiert 40. Geburtstag

Stand: 26.01.2017 17:12 Uhr

Vor 40 Jahren erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift "Emma". Gründerin Alice Schwarzer wollte damit eine unabhängige Stimme für Frauen etablieren. Doch "Emma" wurde mehr als das Zentralorgan der Frauenbewegung. Auch wenn die Druckauflage von einst 200.000 Exemplaren auf heute 50.000 Stück gesunken ist: Es gibt noch lange keinen Grund, "Emma" klein zu reden - meinen auch Männer.

"Frauen sollten immer ganz in Weiß gekleidet sein. Wie all die anderen Küchengeräte." (Bernie Ecclestone) Sehr komisch. Man sollte dieses Zitat allerdings heutzutage nur noch in einem wirklich vertrauten Kreis weitererzählen. Daran ist die "Emma" schuld.

Die Küchen meiner promisken Jahre standen in Frauen-WGs im Bielefelder Westen. Es gab dort eine überschaubare Zahl von Weißgeräten, aber (auf Ehre!) viele lila oder sonst wie gestreifte Latzhosen. Und garantiert ein "Emma"-Abo. Der "Emma"-Stapel lag immer auf dem Küchentisch, neben den Kerzen und dem Hibiskus-Tee. Ich habe ganz gerne drin geblättert, schon allein, weil die Damen nie rechtzeitig fertig waren für die Bhagwan-Disko. Aber auch zum Selbstschutz: Wer in Wohngemeinschafts-Debatten über Frauenfrage und Männerbild bestehen wollte, wappnete sich besser durch Feindbeobachtung.

Literatur für die bewegte Frau

40 Jahre "Feminismus zum Durchblättern" Auf ein Wort Autor/in: Gerd Wolff Vor 40 Jahren erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift "Emma". Sie wurde weit mehr als das Zentralorgan der Frauenbewegung. Gerd Wolff bittet in seiner Glosse auf ein Wort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Ups, böses Wort. Die Formulierung eines fiesen Frauenfeindes. Eines Verhütungsgespräch-Verweigerers. Eines toten Märchenprinzen. Goldene Zeiten. Wie einfach ließ sich damals eine Beziehungskiste kitten, indem man schlicht im Sitzen pinkelte. PorNO-Kampagne, die ganze "Emma"nzipationsdiskussion, das Klein-Klein darum, welche Fantasien frau jetzt haben durfte und welche man nicht. Ganz ehrlich: Dieser ganze Feminismus hat meine Freunde und mich nie gestört. Wir fanden einfach die Mädels gut. "Emma" hat uns Babyboomer beim Mannwerden begleitet, sozusagen als Radikalorgan eines Umdenkens, das sowieso nicht mehr zu stoppen war. Die Fachzeitschrift für Frauenfragen, Special-interest-Literatur für die bewegte Dame. Für uns tat's die "Handballwoche".

Das war früher. Und heute: Der Feminismus hat noch immer über 1.000 Denkansätze, die sich gerne zermürben - vorzugsweise auch im Netz. Alice Schwarzer ist noch immer "Emma"-Chefin, was einem nicht gefallen muss. Mit der Kachelmann-Hatz hat sie es wirklich übertrieben. Außerdem sollten wir alle Steuern zahlen.

"Emma" - ein Magazin für alle

Die "Emma" liegt auch nicht mehr nur noch auf dem Küchentisch, "Emma" ist längst online, als "politisches Magazin für Menschen". Also für alle. Was schlau ist, denn das frischt die leicht ergraute Leserschaft auf, mit all ihren Spielarten, ob Mann oder queer. Außerdem kann man durch alle Titelbilder von 1977 bis heute scrollen, wie über ein Denkmal. Und siehe da: Islamismus, Lohngleichheit, Sexismus, die gläserne Decke, aktuelle Themen - entwickelt seit 40 Jahren. Da muss das "Missy"-Magazine erst einmal hinkommen.

Hipp sein können viele, Relevanz muss man sich verdienen. Wir sind die Frau, diese Botschaft manifestiert sich im Bayenturm am Kölner Rheinufer, wo die Redaktion, wie manche ätzen, sich verschanzt hat. Dabei symbolisiert der Turm doch nur, dass manche Entwicklungen verteidigt werden müssen. Wenn am Prenzlauer Berg die Mütter hinter ihrer "Vogue" die Versorger-Ehe wieder hochleben lassen, und junge Frauen zurück an den weißen Herd streben, weil ja alles soo unsicher ist, dann kann frau immer noch einen kleinen Unterschied machen: Lieber mal einem feministischen Hashtag weniger nachlaufen, und stattdessen "Emma" lesen.

Ich freue mich auf Ihre Zuschriften!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 26.01.2017 | 18:25 Uhr