Die Wunderwelt der (Farb-)Studien

Eine Studie aus Singapur hat den Zusammenhang zwischen Fahrzeugfarbe und Unfallhäufigkeit untersucht. Das Ergebnis: In blauen Taxis fährt es sich ziemlich riskant. Bleibt die Frage: Wie viel Sinn machen eigentlich solche Studien?

Eine Glosse von Lena Bodewein

So, so, die Farbe der Autos spielt eine Rolle beim Crash-Risiko. Faszinierend. Ich habe es ja schon immer geahnt: In den mattschwarz lackierten Karren sitzen original Knalltüten, vor deren Fahrkünsten man sich in Acht nehmen muss - und rote Sportwagen beherbergen meist risikofreudige Möchtegern-Rennraser, denen man nicht in freier Auto-Wild-Bahn begegnen möchte.

Ein Unterschied wie Tag und Nacht

Ach, halt, das alles sagt die Studie gar nicht? Ich dachte, es gäbe jetzt eine schön einleuchtende Fahrer-Farbenlehre. Aber "Bei blauen Taxen ist das Unfallrisiko größer als bei gelben" - Hammer-Erkenntnis. Kann ich aus der hohlen Hand ergänzen: Unbeleuchtete schwarze Autos bei Nacht bergen das größte Unfallrisiko. Arrrgh! Sichtbarkeit ist Sichtbarkeit, wer sich hell anzieht, wird besser gesehen in der Dunkelheit, das weiß doch jedes Kind. Super Studie.

Welche Studie hätten Sie denn noch gern?

Vor allem super Parameter ausgewählt, völlig nach Zufallsprinzip: Da war nämlich dieser Taxiunternehmer in Singapur, der sagte:"Hmmm, ich habe blaue und gelbe Taxen in meiner Flotte, die einen haben mehr Unfälle als die anderen - glaube ich. Aber das lasse ich mal lieber wissenschaftlich erforschen, dann erfahre ich, a) ob meine Beobachtung stimmt und b) woran das liegt."

Wie das Ergebnis wohl gewesen wäre, wenn besagter Fuhrunternehmer rote und grüne Taxen gehabt hätte. Oder welche mit viel und wenig Werbung? Welche mit viel und wenig PS? Wären die einen vielleicht schneller als die anderen?

Studien, die die Welt (nicht) braucht

Hach, es ist eine rechte Wunderwelt der Studien. Weit und absurd und nach Wunsch in jede Dimension dehnbar, wie ein Blick in die Studien-Studie zeigt: "Studie beweist: Männer sind Idioten." Tropische Prachtkäfer paaren sich am allerliebsten mit braunen Bierflaschen. Dazu passt eine andere Studie, die beweist, dass Fruchtfliegen Alkohol trinken, wenn sie zu wenig Sex hatten. Bei Wassermännern und Zwillingen hilft Aspirin nicht so gut gegen Herzinfarkt wie bei Steinböcken. Genügt? Eine habe ich noch: Männer schneiden in Wissenstests schlechter ab, wenn sie vorher Bilder von Blondinen angeschaut haben; bei Brünetten sind sie schlauer.

Wettbewerb um die blödsinnigste Studie ist eröffnet

Diese Erkenntnisse sind ein stetes Schreien nach Aufmerksamkeit. Hauptsache, man wird gedruckt. Der Wettbewerb um die blödsinnigste Studie ist also hiermit eröffnet: Kalorienhaltige Lebensmittel machen dicker als kalorienärmere - sagt eine Studie. Studien, die ein blaues Deckblatt haben, werden ernster genommen als die mit einem grünen. Studien, die an einem Dienstag veröffentlicht werden, laufen 59 Prozent mehr Gefahr, Schwachsinn zu enthalten. Nachts ist es kälter als draußen. Und zwar in blauen wie in gelben Autos.

