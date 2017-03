Stand: 29.03.2017 15:43 Uhr

Die Suppenschüssel im Radargerät

Sie war nichts weiter als eine Revolution in der Küche: die Mikrowelle. Der elektronische Zauberkasten unter den Küchengroßgeräten wird jetzt 70 Jahre alt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Eine Glosse von Detlev Gröning

Jetzt, da Sie vielleicht gerade auf das Bestrahlungsende eines eingetupperten Mittagessens warten, könnten wir diese Minuten einer zufälligen Entdeckung widmen, während sich die Resterampe aus dem Kühlschrank zum Verzehr erwärmt.

Eigentlich wollte der US-Ingenieur Percy Spencer nämlich nur an seiner Radaranlage basteln, als sich ein Riegel Schokolade in seiner Tasche verflüssigte. Da den Experten gleichzeitig ein seltsames Gefühl überkam, müssen wir von einem Ereignis in der Hosentasche ausgehen, was bei dem Mann einen in jeder Weise naheliegenden Gedanken auslöste: Das Ding kann bestimmt auch Eier kochen! Nach einer beeindruckenden Explosion erwies sich das Ergebnis zwar leider als nicht servierfähig, dafür ergab jedoch ein anderer Versuch: Zur Herstellung von Popcorn ist ein Radargerät das Mittel der Wahl.

Auch ohne die Fähigkeit, deutsche U-Boote im Atlantik aufzuspüren, kam 1947 ein Prototyp dieser Technik unter dem Begriff "Radarherd" an das vergleichsweise kurzwellige Licht der Öffentlichkeit, gelangte acht Jahre später als mannshohe, zentnerschwere Mikrowelle zur Serienreife und verteuerte die amerikanische Küchenzeile um 2.500 Dollar. Das wären heute so um die 20.000 Euro - eine frühe Warnung davor, sich im Elektromarkt auf technologische Premieren einzulassen. Die Version 1.0 in jeder Hinsicht nur was für starke Schultern.

Erst in den späten 60ern passte die deutlich geschrumpfte Mikrowelle auch preislich in die Einbauzeile und damit in die Hände der amerikanischen Reklame-Hausfrau: arglos und aseptisch, Modezeitschrift und Füße hoch in freudiger Erwartung dessen, was ein Ensemble von Küchengeräten mehr oder weniger automatisch herbeizaubert. Da kam so ein Teil gerade recht. Okay, keine Hamster, Katzen oder Meerschweinchen einfüllen; Metallbesteck nur bei Bedarf nach einem geschlossenen Tischfeuerwerk. Wenn's weiter nichts ist ...

Bei uns war erstmal Skepsis angesagt. Ob Fasern, Filme, Teilchen oder Organismen - wenn irgendwas mit "Mikro" anfängt, dann fürchten wir erstmal Krankheit oder Spionage. Wenn dazu auch noch irgendwelche Wellen kommen, dann ist die Bedrohung komplett.

Dabei werden wir im ungünstigsten Fall sogar gleichzeitig von Volksmusik, Tempo-Radar und Astro-TV durchdrungen und müssen feststellen: Mikrowellen sind immer und überall, das beweist allein schon der Kinderriegel, den ich mir vor dem Verfassen dieses Textes in die Hosentasche gesteckt hab. Und was soll ich sagen? Butterweich! Jetzt gilt es, auf den Spuren eines Percy Spencer den nächsten Schritt zu wagen: Möglicherweise kann mein Laptop auch die Pizza backen.

