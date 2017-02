Stand: 21.02.2017 15:25 Uhr

Die Arbeitsagentur fährt auf kreative Ideen ab

Na, seltsam: Das Landessozialgericht Niedersachsen/Bremen hat das Ansinnen eines Leistungsempfängers zurückgewiesen, Börsentermingeschäfte mit 60.000 Euro Startkapital vom Amt finanziert zu bekommen. Mit anderen, besseren Ideen lassen sich die Jobcenter aber durchaus überzeugen.

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Ich hatte gerade angefangen zu studieren und befasste mich mit Ökonomie und politischen Systemen, als ich für meine eigene Ökonomie den Verkauf von Gurken als ausgesprochen existenzsichernd erkannte.

Es war diese Zeit, als Floh- und Jahrmärkte von Gurkenfässern geradezu geprägt waren. Deutschland schien ein Gurkenland zu sein. Gewürz-, Salz- oder Dillgurke? Ganz egal! Hauptsache eine Gurke aus dem Fass, tropfnass auf ein kleines fettiges Papier gelegt - Gourmetfreuden.

Ein Gurkenfass ohne Boden

Welche vergurkte Idee darf's denn sein? Auf ein Wort Autor/in: Udo Schmidt Ein Gericht hat einem Arbeitslosen dessen Wunsch nach Startkapital für Börsengeschäfte abgeschlagen. Gibt's Alternativen? Udo Schmidt bittet in seiner Glosse auf ein Wort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Ich wollte mein Fass ganz einfach danebenstellen und den Gurkenhype nutzen, um meine armselige studentische Gegenwart aufzupolieren. Ich löste meine Ersparnisse auf, kaufte große Gurkenfässer und war von diesen Vorbereitungen so dermaßen erschöpft, dass es mir über Wochen nicht möglich schien, bei Sonnenaufgang aufzustehen, um mein Gurkenfass auf den Flohmärkten der Stadt strategisch günstiger als die Konkurrenzfässer zu platzieren. Also platzierte ich meine Gurken gar nicht, meine Wohngemeinschaft nahm lange Zeit an einem ausgeprägten Gurkenexperiment teil - die Frage war, wie lange der menschliche Körper die ausschließliche Zufuhr von Gurken zu tolerieren bereit ist -, und ich hatte meine Ersparnisse an die Gurke verloren und nichts dazuverdient.

Zocken auf Schein

Jobcenter gab es damals noch nicht, zumindest hießen sie anders. Sonst hätte ich mein Gurkengeschäft als förderungswürdige Suche nach selbstständiger Existenz betiteln, dem Arbeitsamt einen Zuschuss aus den Rippen leiern und am Ende, sollte mir auch dann frühes Aufstehen unmöglich gewesen sein, den Jobsuchenden im Amt in der Warteschlange eine Sozialgurke anbieten können - auf Staatskosten natürlich.

Das Amt hätte meinen Wunsch toleriert, ich bin mir sicher, anders als das Ansinnen des Kandidaten, der seine Börsentermingeschäfte bezahlt bekommen wollte und um eine Anschubfinanzierung von 60.000 Euro gebeten hatte. Zocken auf Schein, wäre ja schön gewesen. Das Landessozialgericht Niedersachsen/Bremen hat jetzt zumindest "Nein" gesagt.

Kreative Ideen sind gefragt

Womit die Zukunft weiterer kreativer Ideen noch nicht sofort verbaut ist. Ein Versuch sollte gemacht werden. Reisen bildet, dieser Grundsatz etwa sollte sich an das Amt bringen lassen. Vorfinanzierte Ferien, die später in kostenpflichtigen Seminaren ausklingen. Oder auch Besuche in Fünf-Sterne-Restaurants, um hinterher als unerkannter Kritiker einen stilprägenden Blog zu veröffentlichen. Kein Gericht könnte die Hummer- und Tafelspitz-Quittungen ernsthaft zurückweisen wollen.

Und die Gurke ließe sich vielleicht auch noch unterbringen: Schmorgurke an handgestampftem Kartoffelpüree. Das wünscht sich der Sozialrichter für seine Kantine. Gurken - irgendwo steht noch ein Fass.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 21.02.2017 | 18:25 Uhr