Der Kampf ums reine "Alsterwasser"

So schnell handelt man sich einen Shitstorm im Netz ein: Die Ankündigung der Hamburger Biermarke Astra, den Begriff "Alsterwasser" für das Bier-Zitronenlimo-Gemisch durch den neuen Namen "Kiezmische" zu ersetzen, schlägt hohe Wellen bei den Biertrinkern. Besteht noch Hoffnung auf Rettung fürs "Alster"?

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Der Norden gibt auf! Kein "Alsterwasser" mehr, das ist der Verlust nicht nur von Trinkkultur, sondern auch ein herber Einschnitt in die kulturelle Identität insgesamt. Kein "Alsterwasser" mehr, das aus dem Norden in die Mitte Deutschlands, sogar bis in den Süden transportiert wird, um dort als Botschafter Hamburger Werte zu glänzen. Vorbei, wenn nur noch Radler, bayrisches Radler auf den Tisch kommt, auch in der norddeutschen Bauernkate.

Wollen wir es den Bayern denn wirklich so einfach machen? Die klopfen sich doch auf die Lederhose ob der wie geschenkten Übernahme von Nord- und Ostseeküste. Da können wir doch gleich auch noch das Labskaus verraten, dem "Alsterwasser" praktisch hinterher werfen. Labskaus gibt es nicht mehr, jetzt nur noch Rote-Beete-Kraut, das verstehen sie im Süden besser.

Weißwurst bleibt Weißwurst

Der Seehofer Horst würde so was umgekehrt niemals zulassen. Die Weißwurst ist die Weißwurst und bleibt die Weißwurst. Da wird keine Curry draus, nur weil es der Hanseat besser versteht. Und der Obazda wird niemals alter, gammeliger Camembert genannt, nur weil sich der Norddeutsche dann besser informiert und mit Grausen abwenden könnte.

Ach, Hamburg, kaum ist die Elbphilharmonie eröffnet, versickert das "Alsterwasser" im Boden. Wieso denn bloß? Warum muss das kleine "Alsterwasser" der großen Elbphilharmonie weichen?

"Alsterwasser"-Fans haben die Wahl

Aber es gibt ja noch Hoffnung: Die Hamburger Biermarke Astra hat zur Abstimmung aufgerufen, welchen Beinamen das neue Produkt "Kiezmische" bekommen soll: "Alsterwasser" oder "Radler"? - das ist nun die Frage. Der Norden gibt also nicht auf, er steht auf. Ihr Bremer und Hannoveraner, Kieler und Schweriner, stärkt dem "Alsterwasser" den Rücken. Schließlich kann sich bei der Internet-Abstimmung auch der Süden mit einmogeln. Und was dabei herauskommt, das wissen wir ja.

Nicht nur die Elbe bleibt

Die Hamburger, die Norddeutschen, sie haben es ja nicht so mit Veränderungen. Alles soll bitte weitgehend so bleiben, wie es schon immer war. Deshalb auch keine Olympischen Spiele an der Elbe beispielsweise. Viel zu viel Aufregung in der pulsierenden Weltstadt Hamburg.

Nur bei der Elbphilharmonie gab und gibt es eine Ausnahme. Ein wunderschönes Bauwerk, leider aber absurd teuer - der Hamburger ist trotzdem vollkommen begeistert und klagt nicht. Vielleicht dachten die Bierbrauer ja, das sei ein guter Zeitpunkt, nun das "Alsterwasser" im Zuge der Elphi-Leidenschaft unauffällig und fast stillschweigend abzuräumen.

Falsch gedacht: Elbe bleibt - und Alster auch. Wir wollen dafür nichts von Chiemsee und Zugspitze. Der Norden steht auf.

