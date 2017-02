Stand: 24.02.2017 14:31 Uhr

Der Hundertjährige, der aus dem Flugzeug sprang von Joachim Hagen, NDR Info

Unser Bild vom Alter hat sich gewandelt; die Menschen werden älter und bleiben länger gesund. Wohin das führen kann, hat zum Beispiel ein Däne bewiesen: Er hatte sich zum 100. Geburtstag einen Fallschirmsprung gewünscht, das Geschenk bekommen - und es auch eingelöst.

Eine Glosse

Die Hundertjährigen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Gut, von Methusalix aus "Asterix und Obelix" ist man schon so einiges gewohnt, aber ein Fallschirmsprung, das ist neu. Karl Christensen heißt der abenteuerlustige Jubilar. Normalerweise vertreibe er sich die Zeit mit typischen altersgerechten Beschäftigungen wie Kreuzworträtsel lösen oder Kartenspielen. Im Fernsehen wurde er schon einmal gefragt, was das Geheimnis seines biblischen Alters sei. Die Antwort: kein Gemüse! Das möge er nicht.

Und dann war da die Idee mit dem Fallschirmsprung. Den habe er sich schon zum 80. Geburtstag gewünscht, erzählt er, aber damals habe seine Familie das nicht ernst genommen. Mit 90 habe man ihm endlich geglaubt. Und dieser Sprung habe ihm so gut gefallen, dass er sich das auch noch einmal zum 100. gewünscht habe.

Heldentaten üben gewissen Druck aus

Hier könnte jetzt die Geschichte vom Hundertjährigen, der gern aus dem Flugzeug sprang, zu Ende sein. Aber sie ist es nicht. Denn Christensen hat die Folgen nicht bedacht: Er setzt mit seinen Heldentaten alle anderen, die nicht so alt sind wie er, unter enormen psychischen Druck. Was soll denn ein - sagen wir mal - Zwanzigjähriger machen, um seinen Mut zu beweisen, wenn schon die Hundertjährigen aus dem Flugzeug springen? Und Christensen ist nicht der einzige dieser Supergreise.

Der Greis als Rollenmodell

Angefangen hat alles mit dem Buch "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand". Ein Greis, der sich mehr oder weniger aus Zufall mit einer Bande krimineller Rocker anlegt und das Ganze auch noch überlebt. Gut, das war ein Roman, aber offenbar einer mit Vorbildcharakter. Der Greis als Rollenmodell. Nach dem Motto: Methusalix ist zu allem fähig. 100 ist das neue 30. In einer Gesellschaft, in der die durchschnittliche Lebenserwartung immer weiter steigt, ist das eine einschneidende Entwicklung.

Kein Gemüse!

Aber sage niemand, er habe nichts geahnt - vom Siegeszug der Greise. Mick Jagger hüpft mit seinen 73 Jahren immer noch wie ein Flummi über die Bühne, Sylvester Stallone verprügelt wie gewohnt die Feinde der amerikanischen Lebensart und Donald Trump ... ach, lassen wir das. Da sind mir fallschirmspringende Methusalixe doch lieber.

Und was ist mit uns? Den Noch-nicht-Greisen? Wie sollen wir den Damen unseres Herzens noch Mut und Ausdauer beweisen, wenn da immer schon ein Hundertjähriger ist, der das alles schon gemacht hat? Die Antwort frei nach Christensen: kein Gemüse. Wenn man dann selbst so alt ist, dann kann man den Waschlappen zeigen, wo der Hammer hängt.

