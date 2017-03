Stand: 13.03.2017 15:10 Uhr

Der Hund als bester Freund des Briefträgers

Auch in den heutigen digitalen Zeiten werden Postboten immer noch ganz gerne und vor allem analog von wütenden Hunden angefallen. Was tun? Die Post bietet ihren Auszubildenden ein Training für den Umgang mit Hunden an. Ob's hilft?

Eine Glosse von Detlev Gröning

Der alte Zeus wusste damals schon, warum er seinen Hermes mit Flügeln ausstatten ließ. Zu Fuß vor einem wild gewordenen Hirtenhund auszubüxen, das war eines Götterboten einfach nicht würdig. Darum war die Postzustellung ursprünglich ein schwebendes Verfahren, während sich irgendein Kläffer die Lefzen aus der Schnauze bellte.

Doch in der Folgezeit wurden den gleichnamigen Nachfahren des antiken Kurierdienstes erst die Flügel und damit hinter mancher Gartenpforte auch die Hosenbeine gestutzt, denn bei aller modernen Logistik wächst der geschichtsverbundene Hund des Hauses immer noch vom Fiffi zum Zerberus, wenn das aufreizende "Dingdong" der Türglocke ertönt.

Früher, als der Überland-Briefträger noch auf die eine oder andere Lütte Lage in die gute Stube genötigt wurde, lernte man noch vom Dackel bis zum Stallkaninchen: "Der tut nichts, der will nur was abliefern." Von daher wäre das Problem gelöst, würden wir den Postboten für das Tier erkennbar als gern gesehenen Gast empfangen. Es muss ja nicht gleich so ausufern wie damals in den Grüne-Witwen-Filmen aus dem Programmkino.

Doch während einer Akkordschicht in Zustellbezirken von der Größe des ..., na, richtig: Saarlandes bewegt sich der abgehetzte Bote wie ein Feldhase bei der Treibjagd und löst selbst beim bräsigsten Sofaschnarcher archaische Verfolgungstriebe aus. Nur dank unserer Fähigkeit, Dienstkleidung zu erkennen und Fahrzeug-Aufschriften zu lesen, sind wir Menschen in der Lage, einen Paketdienst von einem Fluchtfahrzeug zu unterscheiden.

Für einen Hund verschwimmen die Unterschiede zwischen Einbrecher und Schornsteinfeger aber so unauflöslich, dass dem Halter anzuraten ist, mit dem selbst ernannten Revierchef eine gedeihliche Arbeitsteilung zu vereinbaren: Was tagsüber an der Haustür klingelt, das ist meins - wer nachts über den Kellereingang oder die Terrassentür auftaucht, der gehört Dir.

Bis das sitzt, empfiehlt das Postgewerbe einen Schnellkurs für Haustier-Dompteure, wobei man hinter blickdichten Haustüren ja nie ganz sicher sein kann, was einem zuerst entgegenkommt: Ist es nur der Labrador oder womöglich ein Leopard, gefolgt von einer Königskobra? Alles schon vorgekommen, das Risiko läuft immer mit. Aus meiner Zeit als Ferienjobber beim "Lesezirkel" ist mir sogar ein Kamikaze-Sittich bekannt, der regelmäßig Kampfeinsätze gegen Stromableser und Supermarkt-Lieferanten flog.

Als Zusteller sollte man also auf alles vorbereitet sein, bis der olle Hermes in der Version 4.0 als Post- und Paketdrohne dafür sorgt, dass unsere Rechnungen endlich auch wortwörtlich ins Haus flattern und sich der Hund mal nützlich machen kann: "Such!"

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 13.03.2017 | 18:25 Uhr