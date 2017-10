Stand: 13.10.2017 14:56 Uhr

Der DAX bei 13.000 und wir sind nicht dabei

Der Aktienindex DAX bricht alle Rekorde, er steigt auf höchste Höhen. Schöne Sache, aber wir, die Kleinanleger, haben davon doch nichts. Oder doch?

Eine Glosse von Detlev Gröning

Hören Sie das? Diese Stille? Ist doch gespenstisch, oder? Hallooo!! Der DAX auf 13.000, das ist historisch, das war noch nie! Jetzt noch schnell zusteigen bevor die Türen schließen! Zur Jahrtausendwende hätten wir uns an solchen Rekordtagen nicht zweimal bitten lassen.

Apropos Millennium: Wie geht’s eigentlich Ihrer SAP-Aktie von damals? Ach guck, die haben Sie schon lange nicht mehr. Lassen Sie mich raten: Für 40 gekauft und bei 60 nicht zufrieden gewesen. Also bitte: Magere 50 Prozent Gewinn ... da geht ja wohl noch was! Am Ende haben Sie die frustriert und mit 50 Prozent Verlust für einen Zwanziger abgestoßen. Und wie es dann so kommt: Die hat jemand gekauft, der heute 500 Prozent Gewinn einstreicht.

Aber soviel Zeit hatten wir damals ja gar nicht, beim hektischen Quickie mit dem Wertpapier. In meiner Arbeitsumgebung saß in jedem Büro mindestens einer, dessen Lebensfreude am Schlusskurs von Qiagen, Thiel Logistics, E.MTV, Mobilcom oder irgendeiner hoffnungslos überbewerteten Internet-Fantasie hing. Auf den Fernsehern lief n-tv oder Bloomberg; bei den asketischen Seelen flimmerte eine stumme Kurstafel im Videotext.

Nie kam der naheliegende Gedanke: Moment mal! Wenn meine Frisörin, unser Hausmeister und die Obermüllers von gegenüber schon zu Mondpreisen eingestiegen sind, wer sind dann die Trottel, die denen die Papiere noch teurer abkaufen?

Das Ende der Geschichte ist bekannt. Man verzichtete auf zwei Urlaube, die neue Küche wurde verschoben, der alte Wagen noch ein paar Jahre länger bewegt und Schwamm drüber.

Bis heute gehen die Infineon-Zeichner von 2000 nicht mal mehr mit Kreppsohlen aufs Parkett, sprich: mit einem Wertpapierfonds.

Darum wird die aktuelle Börsenrallye unter Profis ausgetragen während die Sparbuch-Gesellschaft auf eine Zinswende hofft, die alles wieder wie früher werden lässt: Dass Geld haben ohne Risiko mit noch mehr Geld kriegen belohnt wird.

Aber da wird erstmal nichts draus, sodass man für Lohn entweder arbeiten muss oder etwas wagen, was sich die Mehrheit nicht traut. Zu Letzterem gehört der Aktienkauf wenn alle anderen die Hosen voll haben. Die tarnen ihre Angst hinter Sätzen wie: Bei 13.000 einsteigen? Ohne mich. So blöde bin ich nicht nochmal. Der Zug ist abgefahren.

Das sind beste Voraussetzungen für den DAX, irgendwann auch noch auf 20.000 zu steigen, und sollte es so kommen, dann weiß ich auch schon wie das geschieht:

Nämlich in aller Stille.

