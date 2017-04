Stand: 24.04.2017 17:32 Uhr

Chefsein ist (k)eine Frage des Alters

Junge und sehr junge Chefs schaden der Motivation der Belegschaft. Laut einer Studie der Universität in Konstanz tun zu junge Führungskräfte ihren Unternehmen nicht gut.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Es ist ja doch ein Unterschied, ob man als Volkswirtschaftler aus dem behaglichen Studierstübchen die Rente mit 85 fordert oder ob man als Betroffener von jemandem zusammengefaltet wird, der zu einer deprimierenden Überschlagsrechnung einlädt: "Moment mal! Als ich meinen Meister gemacht habe, da saß der noch mit Schwimmflügeln im Planschbecken und konnte mit Mühe und Not 'Mama' sagen. Hier stimmt doch was nicht!"

Komplementär dazu hat der jugendliche Chef allmählich genug von den alten Haudegen, die in der Kantine das Spätmittelalter hochleben lassen, und die Lehrlinge darüber aufklären, wie das damals war, "als wir noch von links nach rechts gesägt oder von unten nach oben gestapelt haben, so wie sich das gehört", und dass der studierte Schnösel da oben keine Ahnung hat.

An dieser Stelle gilt es Brücken zu schlagen: Der Junior-Chef sollte nicht darauf hoffen, dass die alten Kämpen, die sich seit 40 Jahren Büroluft oder Baustaub um die Nase wehen lassen, tagtäglich mit offenen Mündern eine frohe Botschaft der Digitalisierung bejubeln.

Zu jung, um Chef zu sein NDR Info - Auf ein Wort - 24.04.2017 18:25 Uhr Autor/in: Detlev Gröning Zu junge Führungskräfte tun den Unternehmen nicht gut. Das besagt zumindest eine Studie der Universität Konstanz. Detlev Gröning bittet in seiner Glosse auf ein Wort.







2 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Andererseits kann die ergraute Schar der Untergebenen nicht erwarten, dass der akademisch gebildete Abteilungsleiter so lange ein Praktikum ans nächste hängt, bis er für die Urbelegschaft ein akzeptables Alter erreicht hat. Ohne diese Einsichten wird der Boss zum Angstkläffer und die vermeintlich Abgehängten begeben sich in die stabile Rückenlage nach dem Motto: "Dann mach mal schön, wir gucken uns das an."

Sie haben die passenden Beispiele aus Ihrer Welt sicher vor Augen. In der meinen ist es eine 25-jährige Nachwuchsreporterin, dynamisch, emsig, nachgerade beseelt von ihrem Thema "Die Baumschule im Frühling" und - das ist jetzt die Sollbruchstelle - anweisungsberechtigt gegenüber ihrem Kameramann, der schon mit Peter von Zahn unterwegs war. Dem reichten zwei schneidige Fehlanweisungen, um das Stück ruhig und gelassen in die Grütze zu drehen, und zwar so professionell, dass auch im Schneideraum nichts mehr zu retten war. Ein letztes, heiteres Aufbäumen gegen allzu jugendliche Befehlsfantasien.

Bald werden wir unser gelerntes Karrieremuster "Alter schlägt Potenzial" nur noch beim Hundespaziergang beobachten können, wenn der betagte Zwergpudel auf den jungen Berner Senn losgeht, der sich respektvoll zurückzieht. "Rosa Schleifchen hin oder her", jault der aus sicherer Entfernung, "der Kollege mit der Wasserwelle und dem Kleinmann-Syndrom hat einfach zehn Jahre mehr auf dem Buckel. Das ist bestimmt der Chef."

Wenigstens im Stadtpark ist die Welt noch in Ordnung.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 24.04.2017 | 18:25 Uhr