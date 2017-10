Stand: 09.10.2017 13:30 Uhr

Che oder: Auf T-Shirts lebt der Mythos weiter

Am 9. Oktober 2017 jährt sich der Todestag von Che Guevara zum 50. Mal. Immer noch ist Che populär - als "Ikone der Welt-Revolution" und als Konterfei auf unzähligen T-Shirts. Zu viel der Ehre?

Eine Glosse von Erik Heinrich

Als ich 17 war, war Che Guevara schon fast zehn Jahre tot. In meinem Zimmer hatte ich ein riesiges Poster, das Porträt des Revolutionärs, selbst gemalt in Schwarz-Weiß-Schemen, mit dem Tusche-Malkasten, nach dem berühmten Porträt von Alberto Korda. Ich hörte die Musik der ebenfalls tragisch Verstorbenen Jimi Hendrix und Jim Morrison. Mein schlimmster Feind war die United Fruit Company, die in Mittelamerika die Arbeiter und Bauern ausbeutete. Mein größter Kummer war, dass mein Gesichtshaarwuchs bei Weitem nicht für einen Revoluzzer-Bart à la Che und Fidel reichte und dass ich die 68er verpasst hatte.

Immerhin gelang es mir, Andi sein Che-Guevara-T-Shirt für drei Päckchen Van Nelle halbschwarz mit Blättchen abzutauschen. Hubert hatte sogar eine Norton 500, wie Che, und da durfte ich als Sozius mit nach Holland fahren. Wir rauchten Zigarren und husteten. In Holland hatte ich billig Van-Nelle-Tabak gekauft, für Andis Che-T-Shirt. Die Ikone war zum Tauschobjekt geworden.

Was wäre, wenn Che noch lebte

Erst viel später wurde mir enttäuschend klar, wer Che Guevara wirklich war: ein halsstarriger Ideologe, der den Massenmörder Stalin verehrte und nicht davor zurückschreckte, Verräter eigenhändig zu exekutieren. Der Zeitung "Daily Worker" erklärte Guevara, dass er Atomraketen nach Nordamerika abgeschossen hätte, wenn die Sowjets sie ihm gegeben hätten. Machen wir uns nichts vor: Wäre er in Kuba an der Macht geblieben, statt zu versuchen, die Fackel der Revolution nach Bolivien zu tragen, wäre aus ihm ein kubanischer Kim Jong Un geworden.

Lebte Che noch, wäre er vermutlich viel unbekannter. Schlagzeilen würde er nur noch machen, wenn er in einer Talkshow mit Raúl Castro aufträte. Che würde Castro als "Verräter" beschimpften, Castro "Stalinist!" zurückkeifen, und der Moderator hätte Mühe, die Greise davon abzuhalten, sich die Augen auszukratzen. Die Szene hätte dann auf Youtube 10.000 "Likes".

Guevaras jüngster Sohn bietet heute auf Kuba Luxus-Touren auf Harley-Davidson-Motorrädern zu revolutionären Schauplätzen an. Immerhin: Die Liebe zum Zweirad hat sich vererbt. Eine Locke von Che Guevara wurde vor zehn Jahren für knapp 120.000 Dollar versteigert. Die Revolution frisst ihre Kinder? Nö, sie verkauft sie.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 09.10.2017 | 18:25 Uhr