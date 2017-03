Stand: 06.03.2017 16:32 Uhr

Berliner Flughafen ist dem Untergang geweiht

Mal wieder ein Wechsel an der Spitze des unfertigen Hauptstadt-Flughafens BER. Der bisherige Flughafenchef Karsten Mühlenfeld muss gehen, nun bekommt Lütke Daldrup den Traumjob überhaupt in Deutschland. Ob's hilft? Das darf bezweifelt werden!

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Selbst der internationale Flughafen Entenhausen/Gansdorf wäre wohl inzwischen lange fertiggestellt, inklusive einer extra tragfähigen Landebahn für Dagoberts fliegende Geldtransporte. Die Abfertigungshalle wäre rundum entengerecht konstruiert und in der Business-Lounge würde Dagoberts erster selbstverdienter Taler die Blicke der Geschäftswelt auf sich ziehen.

Die Brandschutzanlage hätten Tick, Trick und Track mithilfe des Pfadfinderhandbuchs des Fähnleins Fieselschweif installiert und gegen terroristische Überfälle a la Panzerknacker hätte Donald ein federleichtes Abwehrsystem entwickelt. Notfalls würden Bösewichte wie Kater Karlo einfach weggejammert - Donald kann so etwas gut. Oh Gott, oh Gott, ich armes Würstchen, oh dräuend Ungemach!

Die Intrigendynamik nimmt rasant zu

Beim Hauptstadt-Flughafen Berlin-Brandenburg weigert man sich allerdings beharrlich, nach Entenhausen zu schauen und kreative Anleihen in der Disney-Parallelwelt zu nehmen. Stattdessen haben Aufsichtsrat und Flughafenchef des BER ganz offenbar an einem langen Wochenende - und auf Betreiberkosten - alle Folgen von "House of Cards" gesehen und dann, weil es erst Sonntagmittag war, noch eine Staffel "Sopranos" oben drauf gesetzt.

Dermaßen gewappnet nimmt die Intrigendynamik nun rasant zu: Der alte Chef geht, der neue Chef kommt. Wir schauen, was wohl geschieht, während hinter dem Bauzaun paradiesische Stille herrscht und der Eröffnungstermin nach jetziger Einschätzung wohl dem Klimawandel zum Opfer fallen dürfte. Bevor die erste Maschine vom dann sicher schon spröden Asphalt gen Himmel abheben könnte, dürfte das Meer die weitläufige Konstruktion überspült und die Gepäckbänder mit ersten, zarten Fächerkorallen verschönert haben.

Der Meeresspiegel steigt schnell

Später, in der Zukunft, wenn der Reiseverkehr mittels Drohnen oder durch Transmitter-Übertragung abgewickelt wird, können engagierte Eltern dann ihren Sprößlingen beim Tauchen im BER-See erklären, warum damals, genau hier am Korallenriff, Deutschland zu scheitern drohte. Warum man den Flughafen - frühzeitig als ein Manifest des umfassenden Scheiterns erkannt - dennoch nach Willy Brandt benennen musste, einem Mann und Bundeskanzler, der wirklich Besseres verdient hatte. Wenigstens die Elbphilharmonie hätte man diesem Brandt doch widmen können. Von der schaue schließlich die Glaskuppel immer noch aus dem Wasser heraus und passe sich in ihrer geschwungenen Form wie natürlich dem Wellengang des Tropenmeeres bei Hamburg an.

Rettung scheint kaum noch möglich für den Flughafen Berlin-Brandenburg, schließlich steigt der Meeresspiegel schneller als der Bau fortschreitet. Bleibt vielleicht nur noch, Entenhausen zur Hauptstadt zu machen und Donald zum Präsidenten. Der Flughafen wäre überflüssig und wir alle entspannter.

