An der Katzensteuer scheiden sich die Geister

Es war eine - seien wir ehrlich - missverstandene oder miss-interpretierte Bemerkung eines Grünen-Politikers, die wieder einmal eine Diskussion über eine Katzensteuer ausgelöst hat. Brauchen wir sie - oder brauchen wir sie nicht?

Eine Glosse von Ulrike Bosse, NDR Info

Nein, wir versichern, dass es keine bewusste und böswillige Verschleierung der Wahrheit war, wenn sich NDR Info in den vergangenen Tagen unter dem Stichwort "K-Frage" mit den möglichen Ambitionen von Sigmar Gabriel und Martin Schulz auf das Kanzleramt beschäftigt hat. Dies gehört zu den Randaspekten der Wirklichkeit, die in einem Informationsprogramm auch ihren Platz finden sollten.

Keinesfalls bedeutet es, dass uns die große "K-Frage" dieser Tage gleichgültig wäre: Braucht Deutschland eine Katzensteuer? Keineswegs wollen wir die Interessen der knapp 13 Millionen Katzen übergehen. Und kein Hund der Welt wird uns dazu bringen, für Garfield und seinen Artgenossen finanzielle Tatzenschrauben zu fordern.

Hamster, Goldfisch und Co. - Haustiere zweiter Klasse?

Jeder Hund geht Gassi - nutzt also öffentliche Räume, die mit Steuergeldern gereinigt und gepflegt werden. Theoretisch zumindest. Aber Katzen? Omas Perser sitzt dauernd auf dem Schrank. Tante Jules Siam-Katze streicht nur durch die Wohnung. Ob es wirklich Onkel Ottos Highlander ist, der den Sandspielkasten im Hof als Katzenklo benutzt, ist auch nicht bewiesen. Diese Tiere zu besteuern wie Freigänger und Streuner, die durchschnittlich 40 Vögel pro Jahr erlegen - dazu 200 kleine Säugetiere plus jede Menge Eidechsen, Schlangen, Amphibien und Insekten bis hin zu Schmetterlingen, wie wir amerikanischen Studien entnehmen dürfen -, die schmiegsame Indoor-Katze also steuerlich mit dem ruppigen Outdoor-Kater gleichzusetzen, würde grundsätzliche Gerechtigkeitsfragen aufwerfen.

Innerhalb einer Legislaturperiode könnten die schlicht nicht beantwortet werden. Ganz unabhängig von der Frage, ob die dann weiterhin unbesteuerten Hamster, Kaninchen, Kanarienvögel oder Goldfische sich nach Einführung einer Katzensteuer als Haustiere zweiter Klasse fühlen würden. Womit natürlich nicht gesagt sein soll, dass Hunde etwas Besseres sind. Sie genießen das Privileg einer eigenen Steuer nur schon seit gut 200 Jahren - und auch Gewohnheit schafft Recht.

Ungewöhnliche Haustiere im Weißen Haus

Im Haustier-Ranking haben ohnehin mal der Hund, mal die Katze die Nase vor. Entschieden wird die informelle Rangliste alle vier bis acht Jahre in Washington, wenn ein neuer Präsident mit seinen Tieren ins Weiße Haus zieht. Barack Obama hatte Hunde, George W. Bush und Bill Clinton hatten Hunde und Katzen, John F. Kennedy eine ganze Menagerie. Donald Trump ist laut "Washington Post" der erste Präsident seit 150 Jahren, der ohne Haustier ins Weiße Haus einzieht.

Möglicherweise gibt es aber alternative Fakten. Die neuen senffarbenen Vorhänge im Oval Office haben die ideale Tarnfarbe für die nach dem Präsidenten genannte Mottenart "Neopalpa donaldtrumpi". An der Größe der von einer mittleren Mottenfamilie gefressenen Vorhanglöcher kann er ablesen, wie weit seine Amtszeit fortgeschritten ist. Nur böse Zungen behaupten, die Demokraten wollten ein paar Katzen mit besonders scharfen Krallen ins Weiße Haus einschleusen, um diesen Prozess zu beschleunigen.

