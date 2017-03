Stand: 21.03.2017 15:01 Uhr

An Bord ist nichts mehr erlaubt!

Flugreisende in die USA dürfen keine Laptops oder andere große elektronische Geräte mehr mit ins Flugzeug nehmen, wenn sie aus einem muslimischen Land kommen. Das haben US-Behörden jetzt verkündet. Mit der unpopulären Maßnahme soll die Terrorgefahr verringert werden. Auch Großbritannien verbietet die Mitnahme von Laptops und Tablet-Computern im Handgepäck auf bestimmten Flügen. Für Vielflieger ist das keine Überraschung.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Wir Vielflieger haben uns ja längst an unser potenzielles Dasein als Terroristen gewöhnt, wenn wir breitbeinig auf Socken und mit erhobenen Händen von einem rotierenden Röntgenapparat umkreist werden. Nur Gelegenheitsreisende fragen sich noch, warum es moderner Scannertechnik nicht gelingt, einen Deoroller von einer Handgranate, ein Erfrischungsgetränk von Nitroglycerin oder ein Notebook von einer Landmine zu unterscheiden. Dabei weiß doch jeder der mal geflogen ist: Das Einzige was da explodiert sind die Preise, wenn man hinter der Gepäckkontrolle ein neues Wasserfläschchen kauft.

Auf dem Weg in die USA gehören Laptops und Tablets nun auch nicht mehr zu den verstreuten Habseligkeiten, die man am Ende des Kontrollbandes fahrig wieder zusammenraffen darf. Richtig, das gilt erstmal nur für handverlesene, muslimisch geprägte Abflugorte, aber man kennt das doch: Irgendwann erwischt es uns alle. Unter Trump wird es nur eine Frage der Zeit sein, wann diese Objekte seines Mißvergnügens überall aus den Kabinen fliegen. Erstens werden die Dinger im verhassten Asien zusammengelötet und zweitens könnten sich auf unseren Festplatten gefährliche Fake-News befinden, die sich kritisch mit dem US-Präsidenten befassen.

Wer diese Motive für durchaus denkbar hält, ist wahrscheinlich auch schon mal über Neufundland und den Fragen auf dem grünen Einreiseformular von einem Lachkrampf heimgesucht worden: "Planen Sie in den USA einen terroristischen Anschlag?", "Haben Sie vor, mit Drogen zu handeln?" oder - meine Lieblingsfrage - "Waren Sie bei der NSDAP in leitender Funktion?" Da wollte ich schon mal "ja" ankreuzen, um bereits dem ersten Urlaubstag einen gewissen Erlebniswert zu verleihen. Tatsächlich sollte man der inneren Witzguerilla auf US-Flügen lieber einen freien Tag gönnen; spätestens wenn man von der barschen Gate-Wächterin in die Warteschlange für Nichtamerikaner gekeift wird und nach zwei Stunden von einem spaßbefreiten Officer auf kaugummi-texanisch nach dem "Wieso" und "Wie lange" seines Besuches verhört wird.

In diesem Moment erwachen bei mir Revancheträume, in denen die Amis stundenlang in Fuhlsbüttel aufgereiht und dann beim Zoll auf Plattdeutsch in die Mangel kommen. Aber wie ich unseren Laden kenne, laufen die nach Stunden des selbstgewählten Zeitvertreibs mit Tablet und Laptop im Handgepäck einfach so ins Freie, während wir uns mit Salami-Spürhunden und davor mit dem offiziellen Bordfilm herumschlagen. Keine Ahnung, was da heutzutage unter Trump so läuft, nur eins steht wohl fest: Meryl Streep spielt da nicht mehr mit.

