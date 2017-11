Stand: 06.11.2017 16:29 Uhr

Ach, was waren das für schöne Trabi-Zeiten

Vor 60 Jahren rollte der erste Trabant in der Deutschen Demokratischen Republik vom Band. Begehrt, gepflegt, geliebt und dann schnell ausgemustert, als die Mauer gefallen war. Unvergessen aber ist die sogenannte Rennpappe nicht.

Eine Glosse von Thomas Nädler

Papyros mit braunem Dach. Das war unser Trabi. Beim Kauf schon gut zehn Jahre alt und für meine Eltern der vom Munde abgesparte Traum von Freiheit. Genau zwei Stunden und 35 Kilometer waren meine Eltern frei an diesem ersten Tag, dann war es ein anderer Trabifahrer - so frei, mal eben mit Schwung hinten aufzufahren und aus dem Papyros des hinteren Kotflügels, das in Wahrheit ein schmutziges Weiß war, wurde ochsenblutrot, oder rostbraun - na, wie er eben aussah, der unlackierte Kunststoff, aus dem die Trabi-Haut gemacht war.

Rollgurte waren der Renner

Rollgurte waren das große Ding damals. Rollgurte aus russischer Produktion. Die jedoch waren so sensibel, dass sie bei jeder auch noch so kleinen Unebenheit, ja sogar bei vorsichtigem Ziehen, einrasteten und sich keinen Zentimeter mehr bewegten.

Mein Vater hat sie trotzdem eingebaut und stolz vorgezeigt, wenn sich die Männer sonnabends beim Autowaschen trafen, zwischen den Plattenbauten in Schwerin.

Wenn Vadder hupte ...



Ein Trabi war in den 80ern genau eine Wohnungseinrichtung wert. Das erfuhr ich, als meine Eltern sich entschieden, getrennte Wege zu gehen - wobei "gehen" in diesem Fall der Part meiner Mutter war. Die nämlich hatte gar keinen Führerschein und blieb mit mir und der Wohnungseinrichtung zurück, während mein Vater fuhr. Mit dem Trabant nämlich in die nächste Kleinstadt, um ganz von vorn anzufangen, in einer leeren Wohnung. Von nun an stand der Trabi nur noch zweimal im Monat bei uns vor der Tür und Vadder hupte mich auf den Beifahrersitz für die Vater-Sohn-Nachmittage.

Aus dem Autoradio waberte Garagenpunk

Acht Jahre hat der Trabi dann noch gehalten, dann war auch die DDR hinüber und Vater hatte die Pappe satt. Zwei Jahre später verkaufte mir ein Nachbar für 350 Mark seinen Trabant in Deluxe-Ausführung, das heißt: mit Rallyestreifen, Kopfstützen, einem Benzinhahn in Reichweite - Trabifahrer wissen, was ich meine - und einem Lenkrad mit Schonbezug.

Das Autoradio hatte ich nachgerüstet. Und egal, welche Kassette ich einlegte - Tom Waits, Supertramp, The Mission -, es klang immer nach Garagenpunk.

Mir wird ganz warm ums Herz

Fünf Freunde waren wir - und in den Sitzen unserer fünf Trabis thronten wir mit Anmut und Grazie. Und wir knatterten die Ostseeküste entlang, bis rauf nach Rügen, und da waren Mädchen und Schnaps. Und weil Erinnerungen an das 18. Lebensjahr und das erste Auto in der Rückschau jedem, der auch nur einen Funken Gefühl im Leib hat, Tränen in die Augen treiben, wird auch mir ganz warm ums Herz, jetzt, da ich Ihnen davon erzähle.

Alles hat seine Zeit

Vor Studienbeginn in der Weltstadt habe ich den Trabi verkauft. Ohne Wehmut. Wer mit 21 Jahren eines Trabis wegen wehmütig wird, hat ja auch was falsch gemacht im Leben.

Neulich habe ich noch einmal in einem gesessen. Trabi-Club. Berichterstattung. Und ich habe ihn abgewürgt. Gleich dreimal hintereinander. Die Trabi-Freunde haben gefeixt. Vielleicht ist unsere Zeit wirklich vorbei, habe ich da gedacht - und aufs Armaturenbrett geklopft. Und die Sitze, die waren zu schmal, und beim Aussteigen war keinerlei Grazie mehr in meinen Bewegungen.

