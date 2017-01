Stand: 20.01.2017 08:39 Uhr

Die dramatischen Folgen der Schlecker-Pleite von Philipp Eckstein, NDR Info Wirtschaftsredaktion

Am 20. Januar 2012 verkündete Schlecker: "Wir sind zahlungsunfähig!" Deutschlands größte Drogeriekette musste Insolvenz anmelden, rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren in der Folge ihren Job. Viele Rechtsstreitigkeiten dauern bis heute an. Wie geht es den ehemaligen Schlecker-Beschäftigten heute? Eine Spurensuche.

Die überwiegend weiblichen Angestellten von Schlecker demonstrierten, protestierten und hofften, doch am Ende waren alle Versuche, das Unternehmen zu retten, vergebens. Kein Investor wollte die etwa 7.000 Schlecker-Filialen übernehmen, auch der Staat griff nicht helfend ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter landeten auf der Straße.

Schwierige Jobsuche

Die Suche nach einem neuen Job gestaltete sich für viele schwierig. Ein Jahr nach der Insolvenz waren mehr als die Hälfte der ehemaligen Schlecker-Angestellten noch immer arbeitslos. Wie es heute, fünf Jahre nach der Pleite, aussieht, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Es gebe leider keine aktuellen Zahlen und Statistiken, sagt Bernhard Franke, der für die Gewerkschaft ver.di vor fünf Jahren die Verhandlungen führte. Auch die Bundesagentur für Arbeit und der damalige Insolvenzverwalter können nicht sagen, wie viele der früheren Schlecker-Beschäftigten inzwischen eine neue Arbeitsstelle gefunden haben.

Schlecker-Standorte wenig lukrativ

Thomas Roeb, Handelsexperte der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, sagt, ein großes Problem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei gewesen, dass viele Schlecker-Filialen an wenig lukrativen Standorten lagen. Andere Handelsunternehmen hätten diese nicht übernehmen wollen: "Folglich sind keine Ersatzarbeitsplätze entstanden, sodass ein großer Teil, vielleicht sogar die Hälfte der Schlecker-Beschäftigten nicht mehr oder zumindest nicht mehr in dieser Form berufstätig geworden sind."

Schritt in die Selbständigkeit

Einige wenige der ehemaligen Angestellten versuchten damals auch den Schritt in die Selbstständigkeit. So öffnete beispielsweise Karin Meinerz gemeinsam mit einer langjährigen Schlecker-Kollegin in Baden-Württemberg eine eigene Drogerie: "Den Entschluss haben wir gefasst, weil man ab einem gewissen Alter keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt hat. Die Gelegenheit, die eigene Drogerie zu eröffnen, hat sich geboten und wir haben sie am Schopf gepackt."

Das Engagement habe sich ausgezahlt. Aktuell sei die Prognose gut, die Bevölkerung im Ort würde das Geschäft unterstützen: "Natürlich kann man nicht sagen, ob es so bleibt. Aber wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht, also stetig bergauf. Keine Riesenschritte, aber es ist ganz okay so", sagt Meinerz.

Harte Konkurrenz

Nicht alle haben so viel Erfolg. Mehrere selbstgeführte Drogerien und Gemischtwarenläden in alten Schlecker-Filialen mussten bereits wieder schließen. Eine Ladenbesitzerin erzählt, dass ihr Geschäft im harten Wettbewerb mit den großen Drogerieketten kaum bestehen könne.

Profitiert von der Pleite des ehemaligen Marktführers haben vor allem die Drogeriemarktketten dm und Rossmann, sagt Handelsexperte Roeb: "Beide haben ihre Umsätze weit überproportional steigern können. Sie haben sehr stark zugelegt. Den größten Teil dessen, was Schlecker an Umsatz hatte, haben die sich sichern können."

Schlecker-Familie muss vor Gericht

Während die Schlecker-Pleite auf dem Drogeriemarkt verdaut ist, beschäftigt die Insolvenz noch immer die Gerichte. Einer der Vorwürfe lautet: Die Familie Schlecker soll Gelder aus dem Unternehmen zur Seite geschafft haben, um es vor dem Zugriff der Gläubiger zu schützen.

Gleich zu Beginn der Krise hatte Meike Schlecker, die Tochter von Firmen-Patriarch Anton Schlecker, das abgestritten. Sie betonte, es sei kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können. Ob das stimmt, wird ab März das Landgericht in Stuttgart klären. Dort sind Anton Schlecker, seine Frau und die beiden Kinder von der Staatsanwaltschaft angeklagt.

Ehemalige Mitarbeiter könnten von Kartellklagen profitieren

In mehreren separaten Zivilverfahren wird zudem aktuell noch geklärt, ob einige Lieferanten - etwa von Kaffee, Süßwaren oder Drogerieartikeln - Schlecker damals durch Preisabsprachen geschädigt haben. Der Insolvenzverwalter fordert mehr als 300 Millionen Euro Schadenersatz. Sollten die Klagen erfolgreich sein, könnten davon auch die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren.

