Das Erasmus-Programm ist erwachsen geworden von Charlotte Horn, NDR Info, Claudia Plaß, NDR Info

Seit 30 Jahren hilft das Erasmus-Programm Studenten und Auszubildenden ein Auslandsjahr zu organisieren. Warum wagen so viele junge Menschen den Schritt in fremde Umgebungen? NDR Info hat Antworten auf diese Frage gesucht.

Ein Semester im Ausland - für viele junge Menschen gehört das zum Studium dazu. Förderprogramme bieten finanzielle Unterstützung bei dem Vorhaben. Zum Beispiel das Programm Erasmus der Europäischen Union. Durch die Auslandsaufenthalte der jungen Menschen sollen auch der Austausch und der Zusammenhalt der europäischen Länder gefördert werden. In Zeiten von Brexit eine Herausforderung. Mehr als 3,5 Millionen Menschen haben in den vergangenen 30 Jahren am Erasmus-Programm teilgenommen, darunter auch Studierende aus Norddeutschland.

In der Fremde wird nicht nur für die Uni gelernt

Uriel Möller macht gerade seinen Doktor in Jura an der Uni Osnabrück. Erasmus, sagt er, habe sein Leben verändert. Im Jahr 2009 nahm er an dem Programm teil, er verlegte damals für ein Jahr seinen Studienort nach Edinburgh in Schottland: "Ein Erasmus-Jahr ist für einen Jura-Studenten eigentlich Zeit-Verlust. Man schließt sein Studium später ab. Trotzdem wollte ich unbedingt diese Erfahrungen machen. Meine Erwartungen wurden sicherlich übertroffen, weil ich meine Frau kennengelernt habe in diesem Jahr. Gleich am Anfang. Wir waren in derselben Erasmus-Clique. Wir kamen aus ganz Europa." Heute lebt Möller mit seiner Frau, einer Französin, in Osnabrück.

"Ein Jahr im Ausland bringt einem so viel"

Auch Sara Junck erinnert sich gerne an ihr Erasmus-Semester vor sechs Jahren in Prag. Für die heute 26-jährige Sozialökonomin war es ein entscheidendes halbes Jahr, das ihr beruflich Türen geöffnet habe: "Was ich ein bisschen schade fand in der Uni und im Gymnasium, dass einem immer gesagt wurde: 'Du musst so schnell wie möglich Dein Studium abwickeln.' Im Endeffekt bringt es einem so viel mehr, wenn man ein halbes Jahr im Ausland gewohnt hat. Es bringt einem persönlich viel Erfahrung, es bringt einem sprachlich viel Erfahrung."

Junck hat im Auslands-Semester einen jungen Mann aus Mexiko kennengelernt. Heute sind die beiden verheiratet und leben in Stockholm.

Wahrnehmung der Auslandsaufenthalte hat sich geändert

Hanns Sylvester ist Leiter der nationalen Agentur für Europäische Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen Austauschdienst und Erasmus-Beauftragter. Zu Beginn des Förderprogramms vor 30 Jahren zählte das Programm 3.400 Teilnehmer aus Deutschland, heute sind es mehr als zehn Mal so viele. Nicht nur Studierende, auch Dozenten sind mit Erasmus unterwegs. Neben Studienaufenthalten sind Praktika während der Semesterferien begehrt.

Anfangs, sagt Sylvester, ging es noch darum, jungen Menschen überhaupt einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen und ihnen die Idee Europa nahezubringen. Immer wichtiger wurde der kulturelle Austausch: "Es hat sich auch in der Wahrnehmung eines Auslandsaufenthaltes einiges geändert. Selbst die Arbeitgeber sind der Auffassung, dass ein Auslandsaufenthalt im Verlauf des Studiums wichtiger ist als das strikte Einhalten der Regelstudienzeit."

Europäischer Zusammenhalt wird gestärkt

Seit Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen achteten die Unis darauf, dass den Studenten, die sich für ein Auslandssemester entscheiden, keine Nachteile entstehen. Grenzen überschreiten ohne Passkontrolle, freie Wahl des Arbeitsplatzes oder des Studienplatzes im EU-Ausland, viele Dinge seien inzwischen selbstverständlich, sagt Sylvester. Vor dem Hintergrund der britischen Brexit-Entscheidung sei es wichtig, für diese Errungenschaften weiter zu werben: "Denn in diesen Tagen ist es ja so, wie wir auch durch den Brexit gesehen haben, dass es auch Strömungen gibt, die den Zusammenhalt Europas gefährden. Ich denke, da können wir auf die junge Generation setzen."

Erasmus, so Sylvester, sei kein Programm nur für besser gestellte Studierende. Auch Auszubildende könnten profitieren - und mit Erasmus in Zukunft den europäischen Zusammenhalt stärken.

