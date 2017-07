VfL Osnabrück noch nicht in Topform

NDR Info - Sport aktuell - 19.07.2017 11:25 Uhr Autor/in: Burkhard Tillner

Drittligist VfL Osnabrück startet am Freitag in die Saison. Die Niedersachsen präsentierten sich in der Vorbereitung allerdings nicht in Topform.