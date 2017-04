Punkerfreunde aus Düsseldorf

NDR Info - ZeitZeichen - 11.04.2017 20:15 Uhr Autor/in: Ariane Hoffmann

Am 11. April 1982 spielen Die Toten Hosen in Bremen ihr erstes Konzert. Seit 35 Jahren sind die Bandmitglieder Freunde. Sie haben sogar eine gemeinsame Grabstätte in Düsseldorf.