Hansa Rostock will Abstiegskampf vermeiden

NDR Info - Sport aktuell - 19.07.2017 15:25 Uhr Autor/in: Jan Didjurgeit

In den vergangenen Jahren spielte Hansa Rostock in der Dritten Liga gegen den Abstieg. In dieser Saison soll das endlich besser werden, Ziel ist ein Spitzenplatz.