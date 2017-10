Kommentar: Ohne Fisch, keine Fischer - Meerestiere stärker schützen

NDR Info - 11.10.2017 18:40 Uhr Autor/in: Bensch, Karin

In Luxemburg sind neue Fischfangquoten für die Ostsee beschlossen worden. Doch was der Umwelt gut tut, macht den Fischern Sorgen. Es geht - wie so oft - ums Geld. Der Kommentar von Karin Bensch.