Stand: 28.09.2017 15:38 Uhr

Bunnys in Trauer: Playboy Hefner ist tot

Hugh Hefner, der Gründer der Zeitschrift "Playboy", ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Insignien seines Alters: Riesenhaus, Bademantel und immer einen Haufen krachjunger blonder Mädchen rund um den Senior. Julia Jakob bittet anlässlich seines Todes auf ein Wort, steckt aber nicht voller Trauer.

Eine Glosse von Julia Jakob, NDR Info

Hugh Marston Hefner, wo hat der gespielt? Von dem hab ich nie was gelesen. So Kinnings des 21. Jahrhunderts! Hugh Hefner, das war der Mann, der ein Abschleppunternehmen gegründet hat. Konkreter, ein Magazin, also total analog auf Papier, mit dem Titel "Playboy". Darin hat der Amerikaner nackte Frauen unter die Männer gebracht. Tschuldigung, an die Männer. Die wiederum haben die Zeitschrift wegen der toll recherchierten Geschichten gelesen. Und wegen der guten Witze. Und der großartigen Interviews . Und einem ganz tollen Mittelteil, in Fachkreisen nur Centerfold genannt.

Hefner war ein Enthüllungsjournalist, der allerdings mit dem Begriff investigativ weder kochen noch arbeiten konnte. Aber immer Riesenparties geschmissen mit frei laufenden Häschen. In der Playboy-Mansion, einem wahrgewordenen Männertraum. Riesenanwesen mit Riesenhaus und irre vielen Zimmern, dazu Pools mit Lusthöhlen und Separeegärten. Bevölkert von unzählbar geklonten Blondinen im Bikini, oder wie nennt man das aus Zahnseide? Und alle haben immer so getan, als könnten sie immer.

Hugh Hefner ist tot NDR Info - 28.09.2017 18:25 Uhr Autor/in: Jakob, Julia Hugh Hefner, der Gründer der Zeitschrift „Playboy“, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Markenzeichen: Bademantel und halbnackte Mädchen im Arm.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Diese Haltung ist so 70er. Da ist Hefner auch hängengeblieben. Die klassischen Playboy-Zeiten im Geiste eines Gunther Sachs oder James Bond sind seit 40 Jahren vorbei. Aber Hefner stolzierte noch im hohen Alter immer im Bademantel durch die Gegend. Damit signalisierte er: jederzeit ausziehbar und immer bereit, was zu vernaschen. Tatsächlich kommt die Pflegerin zum Anziehen schon seit Jahren nicht mehr. Da der aktuelle Pflegestab in der Playboy-Mansion, aufwendig renaturiert in Schönheitskliniken, mit diesen Aufgaben völlig überfordert war, blieb Hefner halt im Bademantel.

Besonders bitter wird der Tod für die überlebenden Häschen. Die müssen jetzt womöglich richtig arbeiten. Angeblich hängen schon "Mitbewohner"-Gesuche an der Mansion. Zur Trauerfeier werden auch bestimmt ganz viele kommen, wegen der tollen Reden. Und die Todesanzeige gibt’s zum Ausklappen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 28.09.2017 | 18:25 Uhr